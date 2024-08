Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Tom fragt sich vor Charlotte, ob er eine Beziehung mit Imani forcieren soll. (cg/spot)

SpotOn News | 06.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" entpuppt sich Stellas Unfall als nicht so harmlos wie erhofft. In "Alles was zählt" zögert Tom, Imani seine Gefühle zu gestehen. In "GZSZ" bietet Jonas Flo seine Unterstützung an.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stellas Unfall stellt sich als weitaus ernster heraus, als zunächst angenommen. Die ganze Wahrheit ist so erschreckend, dass Stella sich nicht traut, sie jemandem zu offenbaren. Charlotte ist weg, und die WG braucht dringend neue Mitbewohner. Das Problem ist nur, dass Cecilia und Theo völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wer ein geeigneter Kandidat wäre. Ute möchte Patrizia auf ihrem Weg zur Genesung unterstützen, doch Britta warnt sie davor, ihrer ehemaligen Rivalin wieder zu alter Stärke zu verhelfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone greift verzweifelt zu drastischen Maßnahmen, als der Plan für den Kader zu scheitern droht. Maximilian bemüht sich, mehr Zeit mit Kim zu verbringen. Tom merkt, dass er Gefühle für Imani entwickelt hat, fehlt jedoch der Mut, diese Gefühle offen zuzugeben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos hält an der Hoffnung fest, dass Alicia noch Gefühle für ihn hegt. Wird er daher seine Pläne anpassen und hat er damit Recht? Jonas ist zurück und erfährt, wie ernst Flos Probleme sind. Sofort bietet er ihr seine Unterstützung an. Flos tut Jonas' Hilfe gut.