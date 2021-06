Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Brittas Geständnis sorgt für eine harte Beziehungskrise mit Robert. (cg/spot)

30.06.2021 12:15 Uhr

In "Sturm der Liebe" mahnt Michael Rosalie, sich nicht zu überfordern. Brittas Geständnis führt bei "Unter uns" zu einer Beziehungskrise mit Robert. In "Alles was zählt" führt Ina Kais Drogengeschäfte weiter.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gunter, David und Carla genießen einen Moment des Triumphs, weil Gregors Baustelle wegen der heimlich deponierten Münze stillgelegt wurde. Als Thomas von der illegalen Aktion erfährt, warnt er Carla vor einem Gegenschlag Gregors. Britta und Hendrik wurden von Joe und Lilly zu einem Schul-Quiz angemeldet, dessen Moderator Thomas sein wird. Beide üben spontan bei einem Quiz-Abend mit Sara und Simon, die sich auf eine leichte Art immer näher kommen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Florian lädt Shirin für ihre Hilfe mit einer Wildbeobachtungskamera zum Abendessen ein. Hin- und hergerissen zwischen ihren Gefühlen für Florian und ihrer Loyalität zu Maja sagt sie schließlich zu und die beiden verbringen einen schönen Abend. Während Rosalie, Werner, André und Michael in der Scheune das Projekt „Fußballplatz“ feiern, empfängt Rosalie auf ihrem Handy unablässig Glückwünsche. Zuletzt muss Michael ihr das Handy aus der Hand nehmen und sie mahnen, sich auch mal eine Pause zu gönnen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Till erkennt, dass seine Affäre ausgerechnet die Frau des erhofften Geschäftspartners der Konditorei ist. Brittas Geständnis sorgt für eine harte Beziehungskrise mit Robert. Britta gibt Ringo die Schuld dafür und will ihn büßen lassen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nachdem Leyla Greta ihr wahres Gesicht gezeigt hat, wird sie von Greta bedroht. Wird der Bluff auffliegen oder Greta erfolgreich zum Rückzug zwingen? Um ihre Schulden zu begleichen, führt Ina Kais Drogengeschäfte weiter. Dabei begeht sie einen folgenschweren Fehler. Richard sieht in Simone, Jenny und Vanessa die idealen Werbegesichter für die Kosmetiklinie. Wird er sie überzeugen können?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin wartet ungeduldig auf die Laborergebnisse, um endlich die Ursache ihrer Symptome herauszufinden. Doch die Befunde sprechen eindeutig ihre eigene Sprache, weswegen Gerner sich gezwungen sieht, die Polizei einzuschalten.

Um Peach endlich loszuwerden, schwärzt Emily das Partygirl bei ihrem Vermieter an. Tatsächlich wird Peach die Wohnung gekündigt, doch sie revanchiert sich bei Emily postwendend mit einer epischen Abschiedsparty.