Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Leyla bekommt von ihren Freunden ein besonderes Geschenk. (cg/spot)

02.07.2021 11:01 Uhr

In "Rote Rosen" hat Thomas einen Zusammenbruch. Leyla bekommt in "Alles was zählt" ein besonderes Geschenk und bei "GZSZ" macht sich Laura weiter an Felix heran.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Thomas hat unerträgliche Schmerzen im Arm, will aber unbedingt das Quiz moderieren. Also lässt er sich von Hendrik eine weitere Spritze verschreiben. Die vom Nachtdienst übermüdete Sara verabreicht Thomas die Injektion – danach bricht Thomas im Behandlungszimmer bewusstlos zusammen. Mona macht sich Sorgen um Jens – seit seinem Beinahe-Absturz ist er anders, war beim Feuerwehreinsatz nicht voll da. Aber Jens will davon nichts hören.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Rosalie wird in einem Presseinterview auf die Vorwürfe gegen Christoph angesprochen und weicht der Frage aus. Doch der Journalist stellt ihre Aussage so dar, als halte sie Christoph für schuldig. Daraufhin fordert dieser eine öffentliche Klarstellung, aber Rosalie lehnt ab. Erik ist glücklich, dass Ariane seinen Antrag annimmt und vergisst darüber schnell ihr anfängliches Zögern. Als sich herausstellt, dass das Standesamt erst in ein paar Monaten wieder Termine vergibt, ist Erik enttäuscht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob fühlt sich zunehmend von Monikas abweisendem Verhalten befremdet. Um ihre Freundschaft mit Jakob nicht aufs Spiel zu setzen, trifft Monika schließlich eine Entscheidung. Easy und Ringo geraten in eine erzieherische Zwickmühle, als sie ausgerechnet an Julius‘ Geburtstag herausfinden, dass ihr Sohn Mist gebaut hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara ist verzweifelt, denn ihr Knie schmerzt noch immer. In ihrer Not lässt Chiara sich zu einer Dummheit hinreißen. Malu ist fassungslos, als Justus die Annullierung ihrer Ehe fordert, weil Malu zu ihrer Hochzeit in Finn verliebt war. Hat Justus mit diesem Vorwurf recht? Leyla wird von ihren Freunden mit einer Geburtstagparty überrascht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura macht sich weiter an Felix heran. Dabei kreuzt sich ihr Weg mit der Ärztin, die sie damals behandelte. Als diese sich nach der Schwangerschaft erkundigt, ist Nazan irritiert. Emilys Laden ist Opfer von Löscharbeiten geworden. Am Boden zerstört, will Emily Peach finanziell zur Verantwortung ziehen, doch Peach ist nicht anständig versichert. Emilys Existenz scheint vernichtet, da zeichnet sich dank Kate ein Lichtstreif am Horizont ab.