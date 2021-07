Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Hendrik verschweigt Britta die wahren Zusammenhänge rund um Thomas' Zusammenbruch. (cg/spot)

05.07.2021 11:01 Uhr

Bei "Rote Rosen" sorgt sich Britta um den gesundheitlich angeschlagenen Thomas. In "Alles was zählt" hat Chiaras Medikamenten-Diebstahl Folgen. Später geraten Nihat und Tuner bei "GZSZ" in Streit.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sara hat Thomas versehentlich das falsche Medikament gespritzt, woraufhin Thomas kollabierte. Hendrik kann ihn stabilisieren, verschweigt aber gegenüber Johanna und Paul, was wirklich passiert ist. Auch Britta erfährt nicht von der Fehlmedikation, weil Sara Hendrik leidtut. David möchte mit Ellen auf einen Trip zu einem Open-Air-Konzert: Ellens erster Paarurlaub, und sie ist entsprechend nervös.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Selina und Cornelius kommen aus England zurück. Entgegen Christophs Befürchtungen sind sich die beiden während der Reise nicht nähergekommen. Cornelius bemerkt verunsichert, dass Selinas Herz noch immer für Christoph schlägt. Alfons und Hildegard genießen die von Werner spendierte Oldtimerfahrt. Daraufhin lädt Alfons Werner seinerseits zum Filmeabend ein.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika kann mit Tobias‘ Hilfe den Bewährungshelfer überzeugen, aus dem Blitzerfoto keine große Sache zu machen. Bis sie sich verplappert. Bambi hat Mitleid mit Britta und Robert und spielt Amor. Doch das geht völlig nach hinten los.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus versucht, sich mit Arbeit von seinem Liebeskummer abzulenken. Doch als das nicht gelingt, entlädt sich seine ganze Wut an Ben. Malu hat ihr Geständnis vor Justus aus der Fassung gebracht. Wird sie ihren Gefühlen nun nachgehen? Chiara ist erleichtert, die Schmerzmittel unentdeckt an sich gebracht zu haben. Sie hat keine Ahnung, dass ihr Diebstahl Konsequenzen haben wird.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nazan verwirft ihren Verdacht. Derweil versucht Laura, sich weiter an Felix ranzumachen, doch der blockt sie ab. Genervt lässt Laura ihren Frust an Nazan ab, die ihr impulsiv ihren Verdacht um die Ohren haut. Nihat findet, dass Kate die Wahrheit um ihre Vaterschaft verdient und gerät darüber mit Tuner in Streit. Als Lilly von dem Streit erfährt, steigert das nur ihre Sorge um Nihat.