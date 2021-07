Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Emily kämpft sich wegen dem Wasserschaden im Laden durch den Versicherungs-Dschungel. (cg/spot)

08.07.2021 11:01 Uhr

Britta will bei "Unter uns" ihren Verrat an Robert wiedergutmachen. In "Alles was zählt" gerät Moritz beim Polizeiverhör in Bedrängnis. Emily kämpft in "GZSZ" um den Wiederaufbau ihres Ladens.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Andreas muss sich eingestehen, dass er pleite ist, weil er seinen Job verloren hat. Als Sascha auffällt, dass jemand sein Sparkonto abgeräumt hat, stellt er seinen Vater zur Rede. Veit macht Druck: Er fordert von Gregor, das Hotel umgehend an Gunter zu verkaufen, damit Gregor ihn auszahlen kann. Sollte er nicht bald zahlen, könne Veit nicht für Carlas Sicherheit garantieren. Wird Gregor einlenken?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Selina und Cornelius die Nacht miteinander verbracht haben, bittet sie ihn, es langsam angehen zu lassen. Als Selina später eigentlich zu einem Treffen mit Christoph gehen will, besucht sie stattdessen Cornelius auf dem Gestüt. Da Maja Shirin auf dem Kostümball aus den Augen verloren hat, fragt sie am nächsten Morgen scherzhaft, ob Shirin etwa ihren Traumprinzen getroffen hat. Doch Shirin winkt ab und gibt vor, dass die Party langweilig war.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta scheitert mit dem Versuch, ihren Verrat an Robert wiedergutzumachen. Also setzt sie alles daran, die Wahl zu gewinnen. Benedikt will sich einen schönen Abend mit Ute nicht verderben lassen und schickt Marc Terenzi einfach weg.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Ina hofft, dass sie nicht auffliegt, gerät Moritz während des Verhörs zunehmend in Bedrängnis. Der Kommissar scheint sich auf ihn eingeschossen zu haben. Als Greta aus der Ferne das Steinkamp-Team schlecht macht, hat Leyla zwar eine Antwort auf Gretas Lügen, bringt sich damit aber selbst in eine prekäre Situation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily quält der Verlust des Ladens. Sie will ihrem Label eine zweite Chance geben und um den Wiederaufbau kämpfen, als eine Vertragsstrafe den Plan zu stoppen droht. Ihre Zuversicht schwindet, da bietet sich eine unerwartete Lösung. Die Kiez-Party war ein voller Erfolg, auch für Jonas. Toni und Erik helfen bereitwillig im Kiezkauf aus, während Jonas für ein Musiklabel neue Tracks mixt. Die Freude ist groß, als Jonas für seinen Fleiß belohnt wird.