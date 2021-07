Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Mona macht sich Sorgen um Jens' Gemütszustand. (cg/spot)

13.07.2021 09:33 Uhr

Mona macht sich in "Rote Rosen" Sorgen um Jens. Bei "Unter uns" muss sich Monika ihrer Vergangenheit stellen. In "Alles was zählt" setzt Justus Chiara unter Druck.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nachdem Jens zweimal ihren geplanten Jungfern-Flug absagt, sagt Mona ihm liebevoll, dass er sich die Zeit nehmen soll, die er braucht, bis er wieder zum Fliegen bereit ist. Als Carla im Affekt überzeugt ist, dass Gregor auf sie geschossen hat, wird ihr klar, dass sie mit den Nerven am Ende ist. Sie zieht die Reißleine und verabschiedet sich nach Korfu.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Maja ist überglücklich, dass sie Marvin von Storchheimer mit ihren Hüten überzeugen konnte. Doch dann findet sie heraus, dass dieser ihre Hüte unter seinem Namen verkaufen will. Michael springt im Café „Liebling“ ein und sorgt dafür, dass sich Rosalie und André wieder versöhnen. Nach Dr. Kammls Verschwinden geht er außerdem fest davon aus, dass ihm die Chefarztstelle in der Klinik sicher ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Während Monika mit ihren Gefühlen zu ihrem Stiefsohn Jakob Huber hadert, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Sie ist nach dem Tod von Josef, dem Vater der beiden Huber-Brüder, nach Las Vegas gegangen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Auf der Suche nach etwas, das Finns Ruf als Arzt ruiniert, stößt Justus auf Chiaras Namen. So nutzt er die Chance, sie unter Druck zu setzen. Als Isabelle über den Namen eines alten Verehrers stolpert, schmiedet sie den Plan, mit dessen Hilfe an alte Erfolge anzuknüpfen. Richards Traum von „Tacla – The Secret“ droht das Aus, als der Fabrikbau gestoppt wird. Doch Lucie erkennt, dass mehr hinter der Sache steckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas sieht der Zusammenarbeit mit dem Label enthusiastisch entgegen. Er soll sich mit der etablierten Sängerin Nikki treffen. Als die Sprache darauf kommt, weshalb Jonas‘ Karriere noch nicht wirklich Fahrt aufgenommen hat, verheimlicht Jonas den wahren Grund. Toni hat Geburtstag, und weil sie diesen letzte Woche mit ihren Freunden bereits vorgefeiert hat, will sie sich einen schönen Tag an „ihrem“ See machen. Doch die Idylle hält nicht lange.