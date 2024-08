Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" steht Stella vor einer schweren Entscheidung. Maximilian wird in "Alles was zählt" immer eifersüchtiger auf Bens Liebesglück. In "GZSZ" versucht Rosa, mehr über Zoes Alias herauszufinden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias möchte David nach ihrer gemeinsamen Geschichte nicht in seinem Leben haben, noch weniger in Leos Nähe. Dabei benötigt Leo ausgerechnet Davids Erfahrung. Stella drängt darauf, ihr Geheimnis zu gestehen, fürchtet jedoch, dabei alles zu verlieren, da ihre Tat wirklich schwerwiegend ist. Cecilia hat Schwierigkeiten, die Football-Mitbewohner loszuwerden. Sie bereitet sich auf ein herausforderndes WG-Leben vor, als die Jungs plötzlich unerwartete Seiten zeigen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie werden die Auswirkungen einer Affäre bewusst und sie muss entscheiden, ob sie sich darauf einlassen möchte. Maximilian wird zunehmend eifersüchtig auf Bens Liebesglück. Simones Engagement scheint trotz aller Schwierigkeiten Früchte zu tragen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner und Zoe haben noch keinen entscheidenden Fortschritt erzielt, um Rosa unter Druck zu setzen. Währenddessen versucht Rosa, mehr über Zoes Alias "Linda Schneider" herauszufinden. Maren und Michi entscheiden sich, ihren Plan umzusetzen. Es bleibt abzuwarten, wie ihr Umfeld darauf reagieren wird.