Das passiert heute in den Soaps

Bei "Sturm der Liebe" nimmt Christoph den Kampf gegen Ariane wieder auf. Finn erlebt in "Alles was zählt" seinen endgültigen Tiefpunkt und bei "GZSZ" sucht John verzweifelt nach der verschwundenen Shirin.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie wird von Vivien gerettet, als Witte sie in ihrem Büro einschließt und bedrängt. Die Polizei bringt den Stalker zu Amelies Erleichterung aus der Stadt und Torben kann sie in seine Arme schließen. Um Vivien zu imponieren, legt es Anton auf einen Nachdreh für sein Video an. Die verliebte Pia glaubt an einen Liebesbeweis, als Anton sie um Unterstützung bittet, und küsst ihn. Er stößt sie jedoch zurück.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Christoph teilt Linda voller Selbstmitleid mit, dass er den Kampf gegen Ariane aufgeben und woanders einen Neuanfang wagen will. Doch Linda schafft es geschickt, seinen Kampfgeist zu wecken und in ihm reift ein kühner Plan. Tim hat dafür gesorgt, dass Amelies Pferd Umberto an den „Fürstenhof“ gebracht wird. Franzi beobachtet daraufhin, wie Amelie sich dafür mit einem Luftküsschen bei Tim bedankt. Als Franzi Tim kurz darauf trifft, kann sie ihre Eifersucht kaum verbergen, worüber Tim sehr erstaunt ist.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jana möchte, dass Leni sich weniger auf sie und mehr auf ihr Teenie-Leben konzentriert. Das bewirkt jedoch, dass Leni sich abgewiesen fühlt und auf extreme Weise reagiert. Als Easy und Ringo klar wird, dass ihr Adoptionskontakt verhaftet wurde, sind beide am Boden zerstört. Sie wollen Junior jedoch nicht so leicht aufgeben. Eva versucht, Benedikt von der Finanzspritze für Till abzubringen und macht ihm ein verlockendes Angebot.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nathalie wird von den Steinkamps darin bestärkt, die Hoffnung nicht aufzugeben, dass Maximilian freigesprochen wird, aber Hoffnung ist in dem Fall nicht alles. Finn gelangt an einen Tiefpunkt und erkennt, dass er nicht länger vor seinen Problemen davonlaufen kann. Ben ist Kim sehr dankbar, als sie ihn nach der gescheiterten Eröffnungsparty tröstet. Trotzdem misstraut er ihr und will ihr nicht zu nahe kommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Yvonne Felix bei einem Physiotermin buchstäblich zwischen die Finger bekommt, versucht sie ihn davon zu überzeugen, ein gutes Wort für die Freundinnen einzulegen. Doch Felix will sich nicht einmischen, und Yvonne reagiert kopflos: Sie entführt Felix in einen Keller. Doch was nun? John ist fassungslos: Wo ist Shirin? Leyla hält sich mit schlechtem Gewissen an Shirins Forderung und verschweigt ihr Wissen, während John versucht Shirin zu finden.

(cg/spot)