Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Sara ist tief verletzt, als Andreas sie in einem Streit mit Mona verrät. (cg/spot)

15.07.2021 11:26 Uhr

Bei "Rote Rosen" enttäuscht Andreas Sara durch einen Vertrauensbruch. In "Alles was zählt" kann Isabelle ihren Losgewinn nicht vor Daniela verheimlichen und bei "GZSZ" erlebt Emily einen herben Rückschlag.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Thomas reagiert positiv auf Saras Entschuldigung, aber ihr schlechtes Gewissen bleibt. Vor allem, weil sie Mona nichts von ihrem Fehler erzählen will. Sie vertraut sich Andreas an – der jedoch in einem Streit mit Mona verrät, dass Sara um ein Haar Thomas umgebracht hätte. Saras Vertrauen zu Andreas ist massiv verletzt. Gregor hat Probleme, seine Luxus-Appartements an den Mann zu bringen. Schließlich sieht er, dass Gunters Charity-Event genau die richtige Käufer-Klientel nach Lüneburg bringt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Matteo will seinen Eltern nicht die Genugtuung geben, dass er aufgibt. Er will sich rauswerfen lassen. Doch das Brot, das er manipuliert, landet leider auf dem falschen Tisch. Sina gesteht Bambi, dass sie beim Wettbewerb geschummelt hat.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Malus Geständnis überrumpelt Deniz. Während Malu fest entschlossen ist, Finn und Chiara zu schützen, fällt Deniz eine harte Entscheidung. Marie fühlt sich in der Zentrums-Administration angekommen. Als aber ein wichtiges Dokument verschwindet, gerät sie in Verdacht, Schuld zu haben. Isabelle kann ihren Losgewinn nicht vor Daniela verheimlichen, die enttäuscht leer ausgeht. Doch Isabelles Höhenflug wird von Justus gebremst.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily tut alles, damit ihr Business trotz aller Rückschläge weiterläuft. Geht sie doch davon aus, bald das Geld ihrer Versicherung ausgezahlt zu bekommen. Doch dann kommen von der Versicherung schlechte Neuigkeiten für Emily. Nina klärt die Produzentin darüber auf, dass Leon ihr Lebensgefährte ist. Svenja gibt Nina gegenüber vor, nur gescherzt zu haben. Das will Nina hoffen und verspricht, noch einmal mit Leon über Svenjas Angebot zu sprechen.