Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Gerner hofft vergeblich, mehr Zeit mit Johanna verbringen zu können. (cg/spot)

16.07.2021 11:01 Uhr

In "Rote Rosen" versucht Hendrik, sich bei Thomas zu entschuldigen. Malu erkennt in "Alles was zählt", dass ihr Bruch mit Justus endgültig ist. Bei "GZSZ" sucht Gerner vergeblich mehr Kontakt zu Johanna.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Auch Hendrik versucht, sich bei Thomas zu entschuldigen. Aber im Gegensatz zu Saras Entschuldigung, die aus tiefstem Herzen kommt, nimmt Thomas die Entschuldigung Hendriks nicht an. Amelie ist außer sich, als sie erfährt, dass Lilly bei einem Reitturnier nicht starten darf, nur weil sie ein Mädchen ist. Kurzerhand überzeugt sie Gunter, während des Charity-Events ein Reitturnier für Kinder zu veranstalten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Hannes sorgt hinter Majas Rücken dafür, dass sie ihre Hüte zukünftig am „Fürstenhof“ verkaufen kann. Maja will unterdessen Shirins Glück mit Florian nicht im Weg stehen und gibt Florian für sie frei. Ariane wundert sich, weshalb Selina so kurz nach der Trennung von Christoph den Barkeeper Lars Sternberg küsst. Auch Erik sorgt sich, dass sich wieder etwas gegen ihn zusammenbraut.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Robert findet heraus, dass Huber-Bau mit Brittas Unterstützung mehrere Mitarbeiter feuern will. Beim Versuch, dies zu verhindern, stößt er an seine moralischen Grenzen. Matteo hat Chris und Till unabsichtlich den wichtigen Deal verdorben.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Deniz versucht, den Kader wieder in ruhigeres Fahrwasser zu bringen, leidet Chiara unter dem Vertrauensverlust. Finn erfährt bewegt, was Malu für ihn auf sich genommen hat. Zeitgleich erkennt Malu ernüchtert, dass ihr Bruch mit Justus unüberbrückbar ist. Als Maries Kontakt vom Ordnungsamt im Zentrum auftaucht, wälzt sie die Verabredung auf Lucie ab. Doch sie hat nicht mit Lucies Reaktion gerechnet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner hofft, viel Zeit mit Johanna verbringen zu können, wird aber eines Besseren belehrt. Johanna kümmert sich die meiste Zeit um ihr Social-Media-Profil. Gerner steht der Sache skeptisch gegenüber. Vor allem, als er erfährt, dass ihr Profil öffentlich ist. Emily will sich nicht geschlagen geben. Erst als Gerner klarmacht, dass sie juristisch kaum eine Handhabe hat, muss Emily einsehen, dass sie von der Versicherung keinen Cent bekommt.