Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Cornelius (l.) stellt sich Kommissar Meyser. (cg/spot)

26.07.2021 11:01 Uhr

Cornelius stellt sich in "Sturm der Liebe" der Polizei. Bei "Unter uns" besorgt sich Britta heimlich die Bilanzen von Huber-Bau. In "Alles was zählt" startet Greta den nächsten Anschlag auf Chiara.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Um seinen Kreditgeber Veit Brandauer ruhigzustellen, fälscht Gregor eine Unterschrift und gaukelt dem so den ersten Appartementverkauf vor. Paul übernimmt für Gregor die Endabnahme im „Pasch-Tower“, um sicherzustellen, dass Tatjana ihr Geld bekommt. Britta hofft auf das Ende der Beziehungspause, als Hendrik sich mit ihr treffen will. Aber nicht Hendrik, sondern die Kinder haben das Treffen eingefädelt und protestieren so gegen eine Trennung.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Nachdem Cornelius sich der Polizei gestellt hat, gibt Selina sich die Schuld daran. Daraufhin lässt sie ihren Frust an Erik und Ariane aus. Obendrein erfährt Selina, dass sich die Spur nach Cornelius‘ Zeugin im Sande verläuft. Obwohl Lia versucht, sich nichts anmerken zu lassen, spürt Benni, dass sie wegen der Motorradtour Angst um ihn hat. Denn er erinnert sich daran, dass sie, als er noch ein Kind war, selbst einen Motorradunfall hatte.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia ist erleichtert, als sich ihre Befürchtungen nicht bewahrheiten: Sie ist nicht schwanger. Der ungeschützte Sex hat trotzdem andere unangenehme Folgen. Britta versucht verzweifelt, Ringo hinzuhalten und besorgt sich unterdessen heimlich die Bilanzen von Huber-Bau. Damit tappt sie unwissentlich in Ringos Falle.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Obwohl Leyla versucht, sich mit ihrem Rauswurf abzufinden, zieht es sie wieder zum Zentrum. Plötzlich bietet sich ihr eine unverhoffte Chance. Moritz hat von Gretas Intrigen erfahren und informiert eigenmächtig Simone und Deniz. Währenddessen startet Greta den nächsten Anschlag auf Chiara. Ina betäubt ihr schlechtes Gewissen mit Alkohol und verschläft prompt den Aufbau des Caterings im Zentrum.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Felix trifft unerwartet auf Rosa. Auch wenn die Stimmung zwischen Mutter und Sohn unverändert ist, merkt Nazan, dass Felix das distanzierte Verhältnis schmerzt. Nazan geht heimlich auf Rosa zu. Gerner löscht Johannas Video und entzieht ihr das Handy. Katrin merkt, dass mehr hinter dem Video steckt und ermutigt ihre Tochter, den ersten Schritt zu gehen. Johanna nimmt sich Katrins Worte zu Herzen und wird mit einer langersehnten Antwort belohnt.