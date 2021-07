Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Ina versucht ihr schlechtes Gewissen zu ertränken.

27.07.2021 11:45 Uhr

In "Unter uns" beichtet in Chris ein schmerzvolles Geheimnis. Ina betäubt sich in "Alles was zählt" mit Alkohol und bei "GZSZ" soll Erik in Leons Kochshow auftreten.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als die Spannungen zwischen Cecilia und Corinna erneut eskalieren, sieht Chris nur einen Weg, um endlich für Frieden zu sorgen: Er beichtet ein schmerzvolles Geheimnis. Um Roberts Job zu retten, findet Britta eine kreative Lösung, um die Kündigungen bei Huber-Bau zu umgehen. Dafür muss allerdings auch sie ein Opfer bringen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Bei der Deutschen Meisterschaft wird es knapp für Chiara: Ein Anschlag von Greta wirft sie zurück, doch sie steckt alle Emotionen in ihre Kür. Ina kämpft mit dem schlechten Gewissen, viel zu lange geschwiegen zu haben. Verzweifelt versucht sie, ihre Schuldgefühle mit Alkohol zu betäuben. Bei Leyla platzt der Knoten und sie rettet mit ihrem Einsatz das Vorprogramm. Wird sie dafür die erhoffte Anerkennung von Simone erhalten?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Leon erfährt überrascht, dass der Streamingdienst seiner Kochshow Erik als Co-Star verpflichten möchte. Für Leon ist das kein Problem, für Erik allerdings schon, der alle möglichen Gründe vorschiebt, warum er nicht mitmacht. Emily und Paul haben sich vorgenommen, bei Pauls Abreise nach Kanada nicht zu weinen. Also brechen sich Emilys aufgestaute Emotionen anders Bahn. Sehr zum Leidwesen ihrer Brüder, die sie süß auffangen, als die Tränen fließen.