Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Zoe (r.) ist überrascht, als plötzlich Rosa bei ihr auftaucht. (cg/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 09:01 Uhr

Bei "Unter uns" erlebt David einen entscheidenden Vater-Sohn-Moment mit Leo. In "Alles was zählt" ist Leyla hochmotiviert, dem Kader zu helfen. In "GZSZ" versucht Rosa, Zoe auszuspionieren.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David erlebt einen besonderen Moment mit Leo, der verdrängte Emotionen und verwirrende Gedanken in ihm auslöst. Nadines Horoskop verspricht ihr einen Glückstag, und tatsächlich bekommt sie ein großzügiges Trinkgeld von einem Hotelgast, der sich jedoch als jemand Unwillkommener entpuppt. Theo möchte Britta einen Heiratsantrag machen, weiß aber nicht, wie er es anstellen soll. Zum Glück kann er auf die Unterstützung seiner WG-Mitbewohner zählen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jennys Misstrauen wird durch einen Fehler von Justus geweckt. Gerade als Yannick glaubt, die Situation im Griff zu haben, droht die Wahrheit ans Licht zu kommen. Leyla ist fest entschlossen, dem Kader zu helfen, doch Justus zeigt sich davon unbeeindruckt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe merkt nicht, dass Rosa sie beobachtet. Dieses Mal ist es Rosa, die Zoe ausspioniert. Was wird Rosa herausfinden? Emily geht es nach ihrer Gastritis wieder besser. Da ein wichtiger Pitch ansteht, kehrt sie zum ersten Mal wieder in die Agentur zurück, überzeugt davon, dass ihr Konzept überzeugen wird. Doch dann erhält sie einen beunruhigenden Anruf.