Das passiert heute in den Soaps

29.07.2021 11:01 Uhr

In "Unter uns" blicken Eva, Britta und Ute versöhnlich auf ihren Frauenabend zurück. Leyla versucht bei "Alles was zählt", ihre Angst vor Simone zu überwinden. Später muss Jonas in "GZSZ" zum Drogentest.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jakob beschließt – aus Mangel an Beweisen und vor allem Monika zuliebe – nicht weiter gegen ihre Beziehung zu schießen. Eva, Britta und Ute sind sich einig: Ihr abenteuerlicher Frauenabend hat trotz aller Katastrophen Spaß gemacht. Sie beschließen, dass es nicht der letzte gewesen sein soll.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ina weiß, dass sie Lucie nur wieder zurückgewinnt, wenn sie es schafft, sich mit Moritz zu versöhnen. Doch der stellt eine heftige Bedingung. Als Leyla von Simone eine Chance bekommt, muss sie ihre Angst vor Simone überwinden, um vor ihr bei einem Lauf zu bestehen. Justus schafft es, Malu davon zu überzeugen, die Wahrheit über ihn zu verschweigen. Doch dann steht er plötzlich Georg gegenüber.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas kommt um einen Drogentest nicht herum. Allerdings schöpft er Hoffnung, dass Lilly ihm aus dem Schlamassel helfen kann, als ausgerechnet sie ihm Blut abnehmen soll. Doch Lilly hält sich an die Vorschriften. Moritz soll für W&L mit Tuner über eine Kooperation verhandeln. Da Tuner von seinem Verhandlungspartner keine gute Meinung hat, übergeht er ihn und verhandelt lieber mit Nina. Moritz bewahrt Haltung, doch es brodelt in ihm.