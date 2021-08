Das passiert heute in den Soaps

Chris unterläuft in "Unter uns" ein folgenschwerer Fehler und bei "Alles was zählt" beichtet Chiara Malu endlich die Wahrheit. In "GZSZ" verlängert Nihat seine Zeit im Kloster.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Die Brüder Till und Chris Weigel sind überglücklich: Sie haben das Erbe ihres Vaters Wolfgang gemeinsam zum Erfolg geführt. Bei der Feier ihres Mega-Deals unterläuft Chris allerdings ein unglücklicher Fehler.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus‘ Hoffnung, seinen Vater hinter Gitter zu bringen, wird durch Bastian zunichte gemacht.

Chiara quält ihr schlechtes Gewissen, dass Malu ihretwegen Probleme hat, und sie platzt mit der Wahrheit heraus. Kims Misstrauen gegenüber Isabelle erweist sich als berechtigt. Sie sieht daher nur eine Möglichkeit, sich gegen Isabelle zu wappnen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Lilly ist enttäuscht, weil Nihat seine Zeit im Kloster verlängert. Um seine Schwester etwas aufzumuntern, legt sich Jonas mächtig ins Zeug, was Lilly schwer rührt. Doch dann stellt sie fest, dass Jonas sie hintergangen hat. Tuner findet Moritz zusammengeschlagen auf der Straße. Moritz will auf keinen Fall zur Polizei und spielt den Vorfall runter. Tuner vermutet, dass Moritz nur vergessen will und ahnt nicht, wie sehr er gedemütigt wurde.