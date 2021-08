Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Justus (r.) macht sich Vorwürfe, weil er glaubt, Bastian verletzt zu haben. (cg/spot)

06.08.2021 11:01 Uhr

In "Unter uns" drängt sich Ringo erneut zwischen Britta und Robert. Justus macht sich in "Alles was zählt" Vorwürfe gegenüber Bastian. Bei "GZSZ" will sich Yvonne als Physiotherapeutin selbständig machen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta glaubt, bei ihrem heimlichen Kampf mit Robert gegen Ringo als Siegerin hervorzugehen. Sie triumphiert bereits und ahnt nicht, dass Ringo nicht tatenlos zusieht. Er hat längst begonnen, sie und Robert zu trennen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus hat mit seiner Rache endgültig abgeschlossen. Doch Bastian versucht in Georgs Auftrag alles, um weiter an ihm dranzubleiben. Kim will das Prunkwerk kaufen und findet eine Möglichkeit, an Geld zu kommen. Doch dadurch bekommt auch Isabelle Wind von ihrem Vorhaben. Malu und Finn kommen auf die Idee zusammenzuziehen. Ihre Vorstellungen darüber wo und wie gehen jedoch auseinander.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne überlegt, woanders als Physiotherapeutin einzusteigen. Als sie damit konfrontiert wird, eine eigene Praxis zu eröffnen, beschließt Yvonne, sich selbstständig zu machen. Sie schreibt eine Kündigungsmail ans Jeremias, die es in sich hat. Auch an ihrem freien Tag muss Nina als Projektleiterin herhalten. Während sie Leon warten lässt, wächst sein Groll. Als Nina endlich den schönen Teil des Ausflugs starten will, ist Leon die Lust vergangen.