Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Carla ist überrascht, dass Gregor nun eine einvernehmliche Scheidung will. (cg/spot)

10.08.2021 11:00 Uhr

Carla ist in "Rote Rosen" sauer auf Gregor, der nicht zum Scheidungstermin erscheint. In "Sturm der Liebe" geraten Hannes und Maja bei einer Wanderung in Gefahr. Simone erfährt bei "Alles was zählt" von Chiaras Rettungsaktion.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla ist überrascht über Gregors Sinneswandel, der nun eine einvernehmliche Scheidung will, mit Hotelüberschreibung an sie. Als Gregor dann nicht zum Scheidungstermin erscheint, ist Carla stinksauer. Dörte landet mit Nierensteinen im Krankenhaus, während Jens und Mona die Trauung absagen. Aber Dörte erholt sich überraschend schnell und ist sauer wegen der Hochzeitsabsage.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um Maja auf andere Gedanken zu bringen, unternimmt Hannes mit ihr eine Bergwanderung. Als sie an einer Höhle vorbeikommen, in der Hannes gerade forscht, nimmt er Maja kurzerhand mit hinein, um ihr das Innere zu zeigen. Doch plötzlich beginnt die Erde zu beben. André lässt sich von Rosalie für den Versicherungs-Workshop anwerben. Allerdings handelt sich Rosalie damit unerwarteten Ärger ein, denn auf einmal macht André ihr beim Versicherungsverkauf den Landkreis Bichlheim-Krauting streitig.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva zieht das Interview zwecks Eigenwerbung hinter Viviens Rücken durch. Sie glaubt, alles im Griff zu haben, doch das ist ein Trugschluss. Derweil beansprucht Luke Paco und Till mit den Vorbereitungen auf das Mud Race so sehr, dass sie sich mit ihm überwerfen und nicht mitbekommen, dass er dringend ihre Hilfe braucht. Von ihren Eltern zur Zusammenarbeit gezwungen, nutzen die Jungs die Chance, Bambis Bier zu probieren – mit ungeahnten Folgen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick bittet Lucie, Ina bei der Tilgung ihrer Schulden zu helfen. Mo ist davon nicht gerade begeistert. Es kommt zum Streit. Als Simone von Chiaras Rettungsaktion erfährt, ist sie berührt. Rückt damit die Versöhnung in greifbare Nähe?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Tuner Moritz nach seiner Panikattacke nach Hause begleitet, wird Laura klar, dass etwas nicht stimmt. Da Moritz aber nicht mit ihr redet, wendet sie sich mit ihrer düsteren Ahnung an Tuner. Felix übergeht Philip und sorgt dafür, dass Nazans Trauzeugin Lilly ihren freien Tag bekommt. Als Philip sich daraufhin in London über Felix‘ Kompetenzüberschreitung beschwert, kommt das einer Kriegserklärung gleich.