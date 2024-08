Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Justus weicht einer Begegnung mit Charlie entschlossen aus. (cg/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" will Britta verhindern, dass Theo ihr einen Heiratsantrag macht. Justus muss in "Alles was zählt" befürchten, dass Jenny ihm auf die Schliche kommt. In "GZSZ" wird Gerner in seinem Misstrauen gegenüber Rosa bestärkt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta möchte um jeden Preis verhindern, dass Theo ihr einen Heiratsantrag macht, aber Theo lässt sich von nichts abhalten. Nadine ist schockiert, als ihr Ex, trotz allem, was er ihr angetan hat, nun ihre Freundschaft sucht. Als Sina unerwartet einen freien Nachmittag bekommt, beschließt sie, diesen mit Vivien anstatt mit Bambi zu verbringen. Doch dieser "Verrat" bleibt nicht unentdeckt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Eine Nachricht versetzt Isabelle und Yannick in Panik, doch Maximilian ist fest entschlossen, sie und sich selbst zu beschützen. Justus ist erleichtert, dass Jenny nichts von seinem Geheimnis weiß, doch sie hat ein anderes aufgedeckt. Leyla lässt sich von den drastischen Sparmaßnahmen im Kader nicht aufhalten und erstellt ihren eigenen Reha-Plan, um auf das Eis zurückzukehren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Während Rosa Zoe ein verlockendes Angebot macht, erhält Gerner weitere belastende Informationen, die seinen Verdacht gegen Rosa bestätigen: Sie verbirgt eindeutig ein dunkles Geheimnis. Moritz ist begeistert, dass Luis endlich aus Bratislava zurückkehrt. Er bereitet alles für einen romantischen Abend vor, während Luis dem Wiedersehen mit gemischten Gefühlen entgegensieht. Was verbirgt Luis?