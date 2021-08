Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Florian (hinten M.) spielt seine Rolle als Retter vor Shirin (l.), Hannes und Maja herunter. (cg/spot)

13.08.2021 11:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" kann Florian Maja und Hannes aus der Höhle retten. Britta hofft bei "Unter uns" auf eine Versöhnung mit Robert. In "Alles was zählt" versucht Kim, Isabelles Intrige zu durchkreuzen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Paul wirft Tatjana vor, sie würde ihn sich „warmhalten“, während sie sich gleichzeitig gegenüber Andreas öffnet. Unter dem Eindruck des Streits sucht Tatjana Trost, indem sie Sascha und Andreas den gemeinsamen Ausflug zusagt. Simon hilft Sara, wieder zu innerer Ruhe zu kommen. Bei einem Ausflug zum See unternimmt Sara erste zaghafte Versuche im Nichtstun.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Aus Sorge um Maja kann Florian seine beklemmende Angst in der engen Höhle überwinden und es gelingt ihm, die beiden zu retten. Dabei erkennt Florian, dass er Maja immer lieben wird. Alfons ist stolz, denn er hat Werner bei einer Partie Golf geschlagen. Allerdings eröffnet ihm Werner später, dass er ihn nur hat gewinnen lassen, um ihm das Golfen schmackhaft zu machen. Dadurch ist Alfons‘ Ehrgeiz endgültig entfacht und er will sein neues Hobby zusammen mit Hildegard angehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Till das altbacken beworbene Supermarktbrot neu promoten will, endet seine Aktion im Weigelschen Chaos. Britta merkt, dass sie im Streit mit Robert zu weit gegangen ist. Sie hofft auf Versöhnung. Für Robert gibt es jedoch kein Zurück.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard ist zutiefst enttäuscht, als Justus ihm bestätigt, dass er hinter der Manipulation der Medikamentenstudie steckt. Wird Richard Justus diese Verfehlung jemals verzeihen können? Kim will Isabelles Intrige durchkreuzen und Justus vor dem gefälschten Gutachten warnen, mit dem Isabelle versucht, den Kaufpreis zu drücken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin freut sich für Johannas Liebesglück und selbst Gerner scheint allmählich seinen Frieden mit Johannas neuem Freund zu machen. Sie ahnen nichts von Jays wahren Absichten. Als Yvonne auf der Suche nach Räumen für ihre Praxis Laura um Hilfe bittet, findet sie nicht nur die perfekte Immobilie, sondern auch wieder einen leichteren Umgang mit ihrer Tochter. Doch beides ist nicht von Dauer.