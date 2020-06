Das passiert heute in den Soaps

Bei "Rote Rosen" stellt Petra Thomas wegen ihrer gesperrten Scheckkarte zu Rede. Easy und Ringo entscheiden sich in "Unter uns" für eine Adoption. Bei "GZSZ" meldet sich Leyla zu einer lukrativen Medikamentenstudie an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Petra hat auf ihre Stellenbewerbungen seit drei Monaten nur Absagen erhalten. Als ihr bei einem Bistro-Besuch der Kellner mitteilt, ihre Scheckkarte sei gesperrt, platzt ihr der Kragen und sie stellt Thomas zur Rede. Die Situation eskaliert in einem fürchterlichen Streit. Tanjas und Ulis Reich ist fast fertig, und der Familienplanung scheint nichts im Wege zu stehen. Doch dann jagt ein Missgeschick das nächste.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe (Wh. der 6. Staffel)

Patrizia sucht Leonards Nähe, indem sie ihm vorschlägt, gemeinsam einen Ersatz für Natascha zu finden. Einen geeigneten Nachfolger hat Leonard schnell gefunden: Mit dem jungen Sänger Rocco will man eine neue Klientel am „Fürstenhof“ gewinnen. Curd möchte seine kriminelle Vergangenheit zwar hinter sich lassen, geht jedoch trotzdem auf Friedrichs Angebot ein und durchsucht Patrizias Zimmer nach dem Kaufvertrag. Prompt wird er von Nils erwischt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jana erkennt, dass sie bald ein hilfloser Pflegefall sein wird. Doch das will sie weder sich noch Paco und Leni zumuten. Easy und Ringo geben den Traum von einem Kind nicht auf und wollen den schweren Weg der Adoption gehen. Doch dabei gilt es, nicht nur bürokratische Hindernisse zu überwinden. Sina bekommt den Eindruck, dass Bambi und Till sich gegen sie verschworen haben. Als sie ihren Verdacht bestätigt sieht, holt sie zum Gegenschlag aus.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Das sehen wir bei „Alles was zählt“ AWZ: Nathalie leidet darunter, Niclas so schwer verletzt zu haben. Als sie von Maximilians Verhaftung erfährt, will sie die Wahrheit nicht länger verschweigen. Chiara reagiert völlig hilflos auf Niclas‘ Zustand. Erst bei Ina findet sie Halt. Währenddessen ist Lucie der Ansicht, Richard mit ihrer Präsentation über synthetisches Eis überzeugt zu haben. Doch offenbar ist es dabei zu einem Missverständnis gekommen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Das passiert bei GZSZ: Toni leidet unter Ninas Situation. Um sie aufzuheitern, organisiert Erik einen Wellnesstag. Toni ist dadurch so abgelenkt, dass sie nicht merkt, dass auf ihrer Mailbox eine Botschaft wartet. Nazan kann es nicht fassen, dass Leyla sich als Teilnehmerin für eine Medikamentenstudie meldet. Um sie vor etwaigen Nebenwirkungen zu schützen, schließt sie Leyla von der lukrativen Studie aus. Daraufhin kommt es zu einem emotionsgeladenen Streit.

(cg/spot)