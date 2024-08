Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Britta versucht, mit liebevoller Beharrlichkeit zu Theo durchzudringen. (cg/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 09:00 Uhr

In "Unter uns" kämpft Britta um ihre Beziehung mit Theo. Tom gelingt es in "Alles was zählt" nicht, sich Imani wieder anzunähern. In "GZSZ" endet ein Onlinekauf für Toni mit einer Überraschung.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt lädt Ringo zu einem Event ein. Könnte dies die erhoffte Versöhnung zwischen Vater und Sohn sein oder ist es nur ein weiteres Machtspiel? Britta ist sich bewusst, dass sie Theo tief verletzt hat und hofft, dass dies nicht das Ende ihrer Beziehung bedeutet. Nadine versucht, Gunnar aus ihrem Leben zu verbannen, was schwierig ist, da sogar Ronja ihn mag.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Tom hofft endlich auf eine Annäherung mit Imani, doch wieder funkt ihm sein Bruder dazwischen. Justus muss seine Pläne für den Eiskader vor der Familie verteidigen. Wird er seine Meinung ändern? Trotz aller Hindernisse ist Leyla entschlossen, sich bestmöglich auf ihr Comeback vorzubereiten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz will von Luis wissen, was genau in Bratislava passiert ist. Wird Moritz daraus eine große Sache machen? Toni findet online einen Motor für Eriks und ihr Floß zu einem günstigen Preis. Ablenkung führt dazu, dass sie das Kleingedruckte überfliegt und zugreift. Doch als der Motor am nächsten Morgen geliefert wird, erlebt sie eine Überraschung.