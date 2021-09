Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Mona befürchtet vor Jens, dass sie Andreas auf ihre Hochzeit einladen müssen. (cg/spot)

01.09.2021 11:01 Uhr

Mona hofft in "Rote Rosen", dass sie Andreas nicht zu ihrer Hochzeit einladen muss. Bei "Unter uns" fällt es Ringo schwer, Job und Kind unter einen Hut zu bekommen. In "GZSZ" versucht Gerner, Beweise von Jay zu erpressen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mona bemüht sich, der neuen Nähe zwischen Tatjana und Andreas unvoreingenommen zu begegnen. Sie erweist sich zwar als gute Freundin und spielt mit, hofft jedoch, dass sie Andreas nicht als Tatjanas Partner auf ihre Hochzeit einladen muss. Amelie schwärmt vom reichen Leben des Jet-Sets, von den Partys, auf denen sie im Urlaub war, weshalb Britta fürchtet, Amelies Leben würde immer inhaltsleerer und wohlstandsorientierter werden.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Gerry hat für das unwissentliche Tragen von Eriks Fußfessel einen Wunsch bei Erik frei. Nach eingehenden Überlegungen ist er sich absolut sicher, worum er Erik bitten möchte. Als Gerry Erik gegenüber seinen Wunsch äußert, ist dieser sehr berührt. Während Florian versucht, seine schwerwiegende Diagnose zu begreifen, hat Hannes eine schlimme Vermutung: Er befürchtet, dass Florian sich seine Infektion in der Höhle zugezogen hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nika erkennt, dass ihr ehemaliger Bewährungshelfer seine Drohung wahr macht. Sie ist kurz davor, einen folgenschweren Fehler zu begehen. Als Strohwitwer fällt es Ringo schwer, Job und Kind unter einen Hut zu bekommen. Er lässt Julius allein, in der Hoffnung, dass das gut geht. Tills Online-Date läuft anders als erwartet. Im Kreise seiner Familie wird ihm bewusst, was ihm in seinem Leben fehlt – und wie schwer dies zu bekommen ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus erkennt endlich, wer ihn hintergangen hat. Als Richard ihn am Boden zerstört vorfindet, hofft Justus verzweifelt auf sein Verständnis. Moritz und Chiara geraten wegen ihres One-Night-Stands so aneinander, dass er auffliegt. Isabelle gibt die Hoffnung auf, ihren vermeintlichen Retter noch zu finden. Sie ahnt nicht, wie nah er ihr bereits ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner versucht, Beweise von Jay zu erpressen. So einfach lässt Jay sich aber nicht von Gerner kleinkriegen und provoziert ihn. Tobias ist derweil seinem unguten Gefühl gefolgt und kann Gerner im letzten Moment aus seinem Tunnel holen. Philip und Sunny sind erleichtert, dass sie Emily erstmal vom Hals haben. Als die aber hinter ihre Scharade kommt, verdonnert sie die beiden zu einer Denkpause. So lässt sie sich nicht behandeln.