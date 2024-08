Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Nihat (l.) will mit Emily die Vermarktung seiner App starten. (cg/spot)

SpotOn News | 13.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" wird Stella von ihren Schuldgefühlen erdrückt. Hennings Hochzeit mit Daniela sorgt in "Alles was zählt" für Ärger. In "GZSZ" will Nihat den schleppenden Start seiner App mit einer Werbekampagne ausbügeln.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Benedikt akzeptiert Ringos Entscheidung nicht und setzt ihn unter Druck. Wird Ringo nachgeben? Stella wird von Schuldgefühlen geplagt und öffnet sich Patrizia, um ihr Gewissen zu erleichtern. Auch Paco kommt ihr auf die Spur. Während Cecilia die sympathischen Seiten ihrer neuen Mitbewohner entdeckt, scheint es, als ob die Jungs ein böses Spiel mit ihr spielen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone will Justus' Entscheidung insgeheim nicht hinnehmen, gerät unter Zeitdruck und sucht Unterstützung bei Deniz. Tom verteidigt Marvin, was für ihn selbst erhebliche Folgen hat. Hennings Hochzeit mit Daniela sorgt für Konflikte.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner ahnt nichts von Zoes Plänen, die Seite zu wechseln. Wird Zoe Gerner wirklich in die Enge treiben? Nihat will den schleppenden Start seiner App mit einer Werbekampagne ankurbeln. Moritz hat eine werbewirksame Idee. Doch bei der Umsetzung der Kampagne geraten Moritz und Luis in ihre eigenen Probleme.