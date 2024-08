Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt" Jenny macht keinen Hehl daraus, dass Justus' Entscheidung sie tief verletzt. (cg/spot)

SpotOn News | 14.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" erkennt Cecilia, dass Ace und Lenny um sie gewettet haben. Jenny gerät in "Alles was zählt" in einen Gewissenskonflikt. In "GZSZ" macht Gerner Zoe einen interessanten Vorschlag.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella kann Paco nicht die Wahrheit über Charlotte sagen und sieht nur einen Ausweg, bei dem sie Patrizias Hilfe braucht. Cecilia entdeckt, dass Ace und Lenny um sie gewettet haben, was sie nicht einfach akzeptieren kann. Nach seiner Kündigung möchte Ringo sich entspannen, aber Binge-Watching langweilt ihn schnell. Glücklicherweise gibt es eine weitaus interessantere Serie: Die Lassners.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Können Isabelle und Yannick dem Druck standhalten? Simone schmiedet mit Deniz Pläne, um Justus' Vorhaben zu durchkreuzen. Als Jenny davon erfährt, gerät sie in einen Gewissenskonflikt. Henning stößt auf ein neues Format, das ihm neue berufliche Möglichkeiten eröffnet.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner findet keine Argumente gegen Zoes Forderungen und sucht nach einer Lösung, während Zoe glaubt, dass sie alles im Griff hat. Doch dann macht Gerner ihr einen Vorschlag: Wird Zoe darauf eingehen? Moritz und Luis können ihre Differenzen überwinden. Während sie gemeinsam an Nihats Marketing-Kampagne arbeiten, kommen sie sich wieder näher – bis Luis' Handy plötzlich klingelt.