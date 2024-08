Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Sina ist zutiefst besorgt, als David offenbar von seinen Dämonen eingeholt wird. (cg/spot)

SpotOn News | 15.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" unterstützt Sina David, der mit seinen Vatergefühlen für Leo kämpft. Jenny verheimlicht Justus in "Alles was zählt", dass Simone ihn betrügt. In "GZSZ" hofft Luis, seinen inneren Aufruhr vor Moritz verbergen zu können.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

David ringt mit seinen aufkommenden Vatergefühlen für Leo, findet aber Unterstützung bei Sina. Doch eine beunruhigende Entdeckung von Sina stellt alles in Frage. Stella wird mit einem Beweis konfrontiert, der sie mit Charlottes Tod in Verbindung bringen könnte, was ihr Gewissen schwer belastet. Ringo überzeugt Tobias und Vivien, ihren Alltag nach seinen Vorstellungen zu organisieren, während er ein großes Projekt plant, das alles verändern könnte.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny hält vor Justus geheim, dass Simone ihn hintergeht, während Justus' Aufmerksamkeit ganz woanders liegt. Deniz erkennt nach anfänglichem Zögern, welche Opfer für den Eiskader gebracht werden müssen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily ist begeistert von der Idee, dass Tobias ihr eine zweite Chance für den Bertoie-Pitch geben könnte. Als Tobias jedoch jede Vermittlung ablehnt, nimmt Emily die Sache selbst in die Hand. Luis ist unsicher, wie er mit dem Anruf umgehen soll. Kann er seine innere Unruhe vor Moritz verbergen?