Unter uns, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Tobias (r.) erzählt Paul von seinen Sorgen um Emily. (cg/spot)

SpotOn News | 16.08.2024, 09:01 Uhr

In "Unter uns" muss sich Patrizia zwischen ihrer bevorstehenden Reha und ihrer Tochter Stella entscheiden. Isabelle lehnt es in "Alles was zählt" ab, einem Unschuldigen ein Verbrechen anzuhängen. In "GZSZ" verschafft Tobias Emily eine dringend benötigte Auszeit.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina macht sich selbstständig auf die Suche nach den Blutgruppen der Lassners und entdeckt dabei eine Unstimmigkeit. Patrizia steht vor der Entscheidung, ob sie zur Reha gehen oder bei ihrer Tochter Stella bleiben soll, wobei Paco ihr Unterstützung anbietet. Theo glaubt, das ideale Geschenk für Britta gefunden zu haben, aber als er sich übergangen fühlt, muss er um ihre Zuneigung kämpfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle weigert sich strikt, einem Unschuldigen eine Straftat anzulasten. Justus hingegen kann der Verlockung nicht widerstehen. Deniz' neue Mitbewohner sind nicht ehrlich zu ihm.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos hat kaum geschlafen, kämpft sich aber durch den Arbeitstag. Als er John um Hilfe bittet, wird er abgelehnt. Daraufhin hat Carlos eine Idee. Emily muss feststellen, dass ihr Pitch nicht überzeugt hat, aber dann hat sie plötzlich eine zündende Idee. Nach all der Aufregung wünscht sich Emily Urlaub, und überraschenderweise ermöglicht Tobias ihr eine kleine Auszeit.