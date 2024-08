Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Maximilian (r.) wird in seiner Eifersucht bestärkt, als Ben den Tag mit Kim verbringen will. (cg/spot)

SpotOn News | 20.08.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" geraten Erik und Nicole in eine peinliche Situation. Henry erwischt Nadine in "Unter uns" beim Lügen. In "Alles was zählt" verliert Maximilian beim Kendo-Training mit Ben die Kontrolle.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Leyla möchte nicht, dass Simon sich um sie kümmert, merkt aber, dass seine Anwesenheit ihr guttut. Wegen Simons eigener Lebenskrise fühlt sich Leyla von ihm verstanden. Der gemeinsame Sport macht ihnen Freude und plötzlich kommt es zu einem unerwarteten Kuss zwischen ihnen. Für Julius und Mo sieht es nicht nach einem Happyend aus: Julius hat Angst, auf etwas zu warten, das Mo ihm nicht geben kann, und Mo schafft es nicht, seine Gefühle zu zeigen. Als Julius ankündigt, zu seinem Ex-Freund nach Berlin zu fahren, hält Mo ihn nicht auf. Verletzlich reist Julius ab und verpasst Mo, der sich in letzter Minute doch erklären wollte.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Michael entsorgt den Schlüssel des geklauten Shuttles so, dass er am "Fürstenhof" entdeckt wird. Alle sind erleichtert, bis Nicole den verschwundenen Shuttle bei einem Spaziergang entdeckt. Entsetzt stellt sie fest, dass darin eine Nachricht mit Lippenstift geschrieben wurde. Beim Versuch, in den Wagen zu gelangen, bleibt sie stecken. Als Erik ihr hilft, indem er sie an der Hüfte anschiebt, kommt Michael dazu.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Henry ertappt Nadine beim Lügen und sie gesteht endlich ihre wahren Gefühle für Gunnar. Britta erkennt, wie sehr ihr Nein Theo verletzt hat und versucht, sich mit ihm zu versöhnen. Patrizia steckt in einem emotionalen Dilemma zwischen ihren Gefühlen für Benedikt und ihrer Freundschaft zu Ute.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian arbeitet seinen Plan weiter aus. Beim gemeinsamen Kendo verliert er die Beherrschung. Um den Kader zu retten, ermutigt Richard Simone, auf die dreiste Forderung einzugehen. Dank Charlie kann Leyla ihre Reha-Erfahrungen aus einer neuen Perspektive betrachten, was ihr sehr hilft.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz nimmt versehentlich Luis' Handy und sieht, dass dieser eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommt. Sein Kopfkino beginnt. Was verheimlicht Luis ihm? Flo möchte mit Jonas reisen, doch Jonas macht ihr klar, dass Abenteuertrips im Rollstuhl nicht möglich sind. Er schlägt vor, dass Flo allein reisen soll, aber so schnell gibt Flo ihren Traum von gemeinsamen Abenteuern nicht auf.