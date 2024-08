Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Erik (Sven Waasner, l.) und Nicole (Dionne Wudu) versichern sich, dass die schicksalsträchtige Nacht jetzt endlich Geschichte ist. (cg/spot)

SpotOn News | 21.08.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" wird Erik von Erinnerungen an die Nacht mit Nicole eingeholt. Cecilia erlebt in "Unter uns" eine peinliche Überraschung. In "GZSZ" glaubt Gerner, Rosa geschwächt zu haben.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta steht unter Druck: Der Finanzausschuss der Stadt fordert drastische Einsparungen im Klinikum. Sie ist jedoch nicht bereit, das einfach hinzunehmen. Trotzdem beauftragt die Stadt eine Unternehmensberatung, die nach Möglichkeiten zur Kostensenkung suchen soll. Das Resultat: Die Neurochirurgie soll geschlossen werden – was Hendrik arbeitslos machen würde! Nach seinem Kaufrausch fühlt sich Hannes unwohl. Als er Charlotte kurz darauf verspricht, sie auf einen Maskenball zu begleiten, taucht das nächste Problem auf, das wieder nur durch Geld gelöst werden kann.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik überspielt die unangenehme Situation mit Nicole. Zur gleichen Zeit wendet sich Yvonne an Werner und gesteht, dass sie sein Bild beschädigt hatte. Als Erik und Yvonne nach den jüngsten Ereignissen einen romantischen Abend verbringen wollen, wird Erik erneut von Erinnerungen an die Nacht mit Nicole eingeholt. Theo ist erleichtert, dass das Essen mit seinem Vater gut verlaufen ist. Als er jedoch ihre problematische Vergangenheit anspricht, weicht Theodor aus und schlägt stattdessen einen Vater-Sohn-Ausflug vor. Lale versucht behutsam, zwischen den beiden zu vermitteln.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia organisiert Scheindates mit Ace und Lenny, um ihnen die Wahrheit zu sagen. Doch dann wird sie unangenehm überrascht, als sie erfährt, dass Ace und Lenny sich bereits kennen. Stella gerät unter Druck, als sie versucht, Easys Misstrauen zu vermeiden, indem sie eine Postkarte von Charlotte verschickt. Henry rät Nadine, auch Ronja die Wahrheit über Gunnar zu sagen, bereut diesen Rat jedoch schnell, als er Gunnar besser kennenlernt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Imani trifft eine Entscheidung aus Liebe. Charlies abwartendes Verhalten entfacht den Jagdinstinkt. Sie weiß genau, was sie will. Als Maximilian schließlich seine wahren Absichten offenlegt, muss Kim erschüttert ihre Freundschaft überdenken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner ist überzeugt, dass er Rosa geschwächt hat und sie nun auf seine Bedingungen eingehen wird. Wird er damit richtig liegen? Pauls Freunde sind sprachlos, als er einer Handwerkerin, die perfekt zu ihm passt, einen Korb gibt. Nihat vermutet, dass es immer noch Alicia ist, die Paul zurückhält, und will mit einem Ritual ihre Macht über ihn brechen.