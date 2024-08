Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Vivien muss einsehen, dass sie Sina trotz Vaterschaftslüge nicht aus dem Weg gehen sollte. (cg/spot)

SpotOn News | 22.08.2024, 09:01 Uhr

Britta versucht in "Rote Rosen" alles, damit Hendrik seinen Job behalten kann. In "Unter uns" gerät Vivien mit Tobias in Streit und in "Alles was zählt" sucht Henning Verstärkung für den Camping-Clash.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta setzt alles daran, die Schließung der Neurochirurgie zu verhindern. Verzweifelt sucht sie nach Wegen, um Hendriks Job zu retten und ihre Familie vor weiteren Umbrüchen zu bewahren. Sie wäre sogar bereit, ein Mitglied des Finanzausschusses zu bestechen. Mo kann keinen Kontakt zu Julius in Berlin herstellen und befürchtet, dass dieser mit ihrer Beziehung abgeschlossen hat. Die Sorge um Leyla lenkt ihn kurzzeitig ab, aber Leyla lässt weder Mo noch Jördis an sich heran. Mos Gefühlslage gerät ins Wanken, und als er sich Jördis anvertrauen möchte, wird er von Klaas unterbrochen und reagiert impulsiv.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana und Vincent erfahren über Christoph, dass Philipp plant, zu kündigen. Vincent erklärt Ana, dass es besser für alle wäre, wenn Philipp geht. Doch als Philipp bei der Feier eine Liebeserklärung an Ana andeutet, kommt es zum Streit zwischen ihm und Vincent. Ana sagt beiden Männern ihre Meinung und reitet davon. Yvonne ist irritiert, als Erik ihre körperliche Nähe meidet. Als er dann auch noch Arbeit vorschiebt, um nicht zur Feier zu gehen, sorgt Yvonne dafür, dass er freibekommt. Auf der Feier fällt es Erik schwer, Nicoles Anwesenheit zu ertragen. Nicole konfrontiert ihn damit und ist schockiert über seine Erinnerungen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Viviens schlechtes Gewissen wächst, je besser sich David gegenüber den Lassners verhält. Dadurch kommt es zu einem Streit mit Tobias. Überrascht von dem angebotenen Dreier, ist Cecilia zunächst enttäuscht von ihren neuen Macho-Mitbewohnern, bis sie erkennt, was wirklich hinter dem Vorschlag steckt. Stella plant, Easy eine gefälschte Karte von Charlotte zu schicken. Ihr Plan droht jedoch zu scheitern, weil Paco unerwartet fürsorglich ist.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Charlie hat das Gefühl, mit ihrer Forderung über das Ziel hinausgeschossen zu sein, und zieht sich verletzt zurück. Nachdem Imani Tom davor bewahren konnte, unter Verdacht zu geraten, stellt sie sich die Frage, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Als Henning für den "Camping-Clash" Unterstützung braucht, erkennt Lucie, dass es nur eine passende Person dafür gibt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Wird Rosa tatsächlich auf Gerners Forderungen eingehen und damit sowohl sein als auch Zoes Leben grundlegend verändern? Paul ist genervt, als Nihats Feuerritual in seiner Wohnung einen Brandfleck hinterlässt, der ihn an Alicia erinnert. Auch der Versuch, sich mit Kate abzulenken, scheitert, sodass Paul beschließt, den rußigen Fleck selbst zu beseitigen.