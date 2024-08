Rote Rosen, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Isabelle macht Maximilian Vorwürfe, weil sein Plan nach hinten losgegangen ist. (cg/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" muss Britta Hendrik entlassen. Isabelle bekommt in "Alles was zählt" Panik, als Imani ihr auf die Schliche kommt. In "GZSZ" bietet Paul sich Kate als Make-up-Model an.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Britta sieht sich gezwungen, Hendrik zu kündigen und fürchtet, dass dies zu einer erneuten räumlichen Distanz zwischen ihnen führen könnte. Doch Hendrik versichert ihr, in der Nähe zu bleiben. Er möchte in Zukunft selbstbestimmter arbeiten und kann sich gut vorstellen, eine eigene Praxis zu leiten. Tatsächlich hat er schon eine passende Option im Auge. Carla hat zunehmend Schwierigkeiten, das "Carlas" und ihren Food Truck unter einen Hut zu bringen. Als sie Gunter nach dem Stand der Nachfolge fragt, muss er zugeben, dass er bisher noch keine ernsthaften Bemühungen unternommen hat. Carla ist frustriert, bis Gunter gesteht, dass er sich das "Carlas" ohne sie einfach nicht vorstellen kann.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias erfährt, dass Vivien ihr Geheimnis an Sina weitergegeben hat. Sofort versucht er zu verhindern, dass diese Information weiter verbreitet wird. Als Lenny und Ace beinahe beim Küssen überrascht werden, schlägt Cecilia vor, Theo in ihre Beziehung einzuweihen. Doch Lenny und Ace sind sich darüber nicht einig. Easy bemerkt, dass Ringo eine neue berufliche Herausforderung guttun würde. Da kommt ihm ein Ladenhüter im Büdchen gerade recht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle gerät in Panik, als Imani ihr Geheimnis entdeckt. Kann Maximilian die Situation retten? Simone steht unter Druck, als Justus herausfindet, dass sie heimlich versucht, das Eis weiter zu retten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Emily bei Katrin Tobias erwähnt, merkt sie schnell, dass das keine gute Idee war. Doch die schlechte Stimmung ist vergessen, als Emily den Pitch für Bertoie gewinnt. Wäre da nicht wieder Tobias, der ins Spiel kommt. Kate möchte ein Schminkvideo von sich ins Internet stellen, doch Paul und Emily finden, dass sie dafür zu jung ist. Um Kate zu beruhigen, bietet Paul sich selbst als Make-up-Model an, was im Kiez und darüber hinaus für Begeisterung sorgt.