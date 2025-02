Sturm der Liebe, AWZ, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Svenja weiß nicht, wie sie sich Arthur gegenüber verhalten soll. (cg/spot)

SpotOn News | 03.02.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" versucht Svenja ihre Gefühle für Arthur zu unterdrücken. In "GZSZ" kämpfen sich Jessica und Philip beim ABC-Dating ab und Nuray möchte in "Unter uns" ihren hohen Blutdruck mit Sport in den Griff bekommen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja bemüht sich, ihre Gefühle gegenüber Arthur im Zaum zu halten. Währenddessen genießen Arthur und Till wertvolle Vater-Sohn-Zeit. Als Arthur plant, für die ganze Familie zu kochen, gerät Svenja unter Druck: Wie soll sie mit Arthurs Nähe umgehen? Toni findet heraus, dass eine Wildkamera im Wald von Bauer Knut den Unfall festgehalten hat. Sie überredet Noah, gemeinsam nach der Kamera zu suchen. Doch sie bleiben erfolglos und Noah lässt seine Frustration an Toni aus.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Sophia versucht, Christophs Eitelkeit anzusprechen, und tatsächlich fühlt er sich geschmeichelt. Unter dem Druck und der Hoffnung, mit dem Kauf von "SF-Resorts" doch noch einen Erfolg zu erzielen, gibt Christoph schließlich nach und verpfändet seine spanischen Hotels als Sicherheit. Die Anteilseigner haben keine Ahnung, welche Konsequenzen dies haben könnte. Lale wird klar, dass Veränderungen notwendig sind und beschließt, Michael um Unterstützung zu bitten. Doch als sie die Scheune betritt, trifft sie nur auf Fanny und hört ihre Gespräche mit den Pflanzen, was Lale an ihre eigenen Unterhaltungen mit Theo erinnert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Benedikt aus der Narkose erwacht, sind Ute und Patrizia schockiert über die gravierenden Folgen des Schlaganfalls. Um ihren hohen Blutdruck zu senken, versucht Nuray auf Sinas Rat hin, sich mit Sport zu helfen, doch ihr fehlt es an Motivation. Tobias hat das Gefühl, die Verbindung zu Leo zu verlieren, da dieser sich vor allem bei David aufhält. Dabei ahnt Tobias nicht, dass Jessica die Situation geschickt manipuliert.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Matteo verletzt Nathalie ohne Absicht, doch als sie ihm die Chance gibt, sich zu erklären, entsteht plötzlich eine romantische Stimmung. Hanna gibt ihren Gefühlen nach und landet mit Kilian im Bett, obwohl sie sich eigentlich von ihm trennen wollte. Der Verrat wird für Kilian zur Belastung. Während Lucie um ihre Arbeit im Zentrum bangt, entdeckt Leyla, wie befreiend ein Leben ohne Druck sein kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nina wird von Alejandra, Navarros Ex-Frau, überrascht, als diese ihre Pläne umsetzt. Wütend macht Nina ihr klar, was sie davon hält. Philip will Jessica bei seiner Rückkehr verwöhnen, doch ihm fehlt die passende Idee. Jessica schlägt stattdessen vor, das ABC-Dating auszuprobieren, und die beiden stürzen sich auf die Herausforderung.