Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Yvonne (l.) kann nicht fassen, dass sie Zoe auch nur einen Moment vertrauen konnte. (cg/spot)

SpotOn News | 26.08.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" landet Mo nach seinem Hörsturz im Krankenhaus. Theo ist in "Sturm der Liebe" betroffen, als sein Vater sich über seine Erkrankung lustig macht. In "GZSZ" fehlt Yvonne das Verständnis dafür, dass Gerner auf Zoes Hilfe zurückgegriffen hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo erleidet nach einem Hörsturz während des Boxtrainings mit Klaas einen Zusammenbruch und landet im Krankenhaus. Ihm wird klar, dass sein Versteckspiel die Situation zwischen Jördis und Klaas immer komplizierter macht, weshalb er Klaas über seine Gefühle für Julius informieren will. Charlotte plant, endlich ihre Identität als "MissMayfair" zu offenbaren. Doch als sie sich mit einem überheblichen Gast im "Carlas" anlegt, erkennt sie zu spät, dass es sich um Geraldine Gigidoux höchstpersönlich handelt. Hat Charlotte damit ihre Chance auf eine Karriere in der Modebranche verspielt?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale, Theo und Stella verbringen einen schönen Abend im "Bräustüberl". Stella freut sich besonders, als Lale ihr für den Heimweg ihren Schal leiht. Nach einem Ausflug mit seinem Vater hat Theo den Eindruck, dass sich ihre Beziehung verbessert. Doch als er vor Theodor sein Medikament einnimmt, macht sein Vater sich über ihn lustig. In ihrer Sorge um Ana kommen sich Vincent und Philipp näher. Gemeinsam bringen sie Ana ins Krankenhaus und verbringen die Nacht dort, voller Angst um sie. Dabei wird ihnen bewusst, dass ihr Streit zu Anas Unfall beigetragen hat. Ana ist überrascht, als Philipp und Vincent zusammen an ihrem Krankenbett erscheinen. Als sie erfährt, dass Philipp gespürt hat, dass sie in Gefahr war, fragt sie sich, ob das eine tiefere Bedeutung hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias setzt alles daran, Sina zum Schweigen zu bringen. Doch Sina lässt sich nicht unter Druck setzen und stellt den Lassners ein scharfes Ultimatum. Ringo ist schockiert, als Bambi jede Zusammenarbeit mit ihm kategorisch ablehnt. Werden die beiden doch noch eine Einigung finden? Als Ute merkt, dass Patrizia Anschluss sucht, lädt sie ihre ehemalige Feindin zu einem Nachmittag mit Britta und Nadine ein. Sie ahnt nicht, was sie damit in Gang setzt.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ben erfährt von Maximilians Aktion und ist entsetzt. Als Maximilian keine Reue zeigt, wird Ben wütend. Kilian ist schockiert, als er erfährt, was Isabelle und Maximilian geplant hatten. Er unterbindet ihre Pläne und stellt klar, dass es keine Alleingänge mehr geben wird. Simone entwickelt widerwillig einen Plan, um Justus auf ihre Seite zu ziehen. Wird sie Erfolg haben?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Yvonne fehlt das Verständnis dafür, dass Gerner sich Zoes Unterstützung gesichert hat. Obwohl Johanna ihm den Rücken stärkt, weiß Gerner, dass er damit für Yvonne eine Grenze überschritten hat. Aus Angst vor Katrins Reaktion fordert Emily, dass Tobias den Auftrag für Bertoie aufgibt. Doch Tobias hat stichhaltige Gründe für die Zusammenarbeit, und auch Emily möchte den Prestigeauftrag nicht verlieren.