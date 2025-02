Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Kilian rät Hanna wider besseres Wissen zu einem Geständnis. (cg/spot)

SpotOn News | 04.02.2025, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" überlegt Yvonne, das Café Liebling zu kaufen. Hanna korrigiert in "Alles was zählt" ihre Aussage bei der Polizei - was sie schnell bereut. In "GZSZ" will Nina Alejandra auf Schadensersatz verklagen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Gisela fühlt sich verletzt, als Julius und Valerie die Vermutung äußern, sie könnte in der Vergangenheit untreu gewesen sein. Doch sie kann diesen Verdacht mit einem alten Vaterschaftstest entkräften. Die Geschwister entschuldigen sich daraufhin bei ihrer Mutter, und Julius bittet seinen Vater, ihm einen Nachweis über seine Blutgruppe zu geben. Doch das Ergebnis ist unerwartet. Für Gisela gibt es nur eine plausible Erklärung: Valerie wurde nach der Geburt vertauscht!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Yvonne ist unschlüssig, wie sie ihren Casino-Gewinn verwenden soll. Gleichzeitig erfährt sie erstaunt, dass Michael plant, das Café zu verkaufen. Kurzentschlossen schlägt sie vor, sich als potenzielle Käuferin auszugeben, wenn Michael mit einer echten Interessentin verhandelt. Ihr Ziel ist es, den Preis für ihn in die Höhe zu treiben. Henry und Maxi begleiten Vincent und Fanny beim Müllsammeln. Maxi ist tief berührt davon, wie engagiert Henry sich für ihr Projekt einsetzt. Voller Zuneigung gesteht Henry ihr, dass sie ihn zu einem besseren Menschen macht.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Tobias steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch, als seine Hoffnung auf Viviens Überleben erneut zunichtegemacht wird. Ihm wird klar, dass er so nicht weitermachen kann. Während Patrizia für ihre Pflege von Benedikt Lob von der Schillerallee erhält, kämpft Benedikt mit seinen inneren Dämonen und muss sich ihnen schließlich geschlagen geben. Easy fühlt sich von Ringo hintergangen, was zu einem Streit zwischen den beiden führt. Doch mitten in ihre Versöhnung platzt eine beunruhigende Nachricht von Julius.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian überzeugt Hanna, die Wahrheit zu sagen. Hanna vertraut ihm und ändert ihre Aussage bei der Polizei, doch schnell bereut sie diesen Schritt. Nathalie kann ihre Gefühle für Matteo nicht länger verbergen und wünscht sich ein Date, doch Matteo bleibt nach ihrer Zurückweisung ahnungslos. Während Steinkamp Sport und Wellness in einer Krise steckt, wird auch die Freundschaft zwischen Valea, Leyla, Charlie und Lucie auf die Probe gestellt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Zoe erhöht den Druck, und Carlos entwickelt einen Plan, wie sie John im Mauerwerk ausstechen könnten. Doch Carlos ahnt nicht, dass er John damit ernsthaft gefährdet. Nina fühlt sich Alejandras Willkür ausgeliefert, doch ein Gespräch mit Flo, die von ihrer geplatzten Boxkarriere erzählt, gibt ihr neuen Mut. Beeindruckt von Flos Stärke beschließt Nina, Alejandra auf Schadensersatz zu verklagen.