Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Christoph (l.) redet Theos Vater ins Gewissen. (cg/spot)

SpotOn News | 27.08.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" versucht Christoph, Theos Vater ins Gewissen zu reden. Ben und Kim brechen in "Alles was zählt" endgültig mit Maximilian. In "GZSZ" erwartet Moritz wenig begeistert die Ankunft seines neuen Kollegen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hannes ist enttäuscht, weil Thea, seine frühere Liebe, ihn immer wieder vertröstet. Doch plötzlich ergibt sich die Gelegenheit, eine ungestörte Nacht mit ihr zu verbringen. Der Grund: Hendrik und Britta haben Theas Ehemann, den Neurochirurgen Fjällgard, zum Abendessen eingeladen, um ihn zu bitten, ihnen seine Praxis zu überlassen. Zu ihrer Freude stimmt er zu! Jördis ist bewegt, weil Mo sich vor Klaas geoutet hat. Da Klaas' geplante Überraschung für Jördis gescheitert ist, organisiert Mo einen romantischen Abend für die beiden. Danach sind Jördis und Klaas sicher: Nichts kann sie mehr trennen!

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Theo ist tief verletzt und versucht seinem Vater zu erklären, dass seine Krankheit real ist. Als Lale merkt, wie sehr Theo nach dem Streit mit Selbstzweifeln kämpft, möchte sie ihm Mut zusprechen. Doch Theo lässt das Thema nicht los, und so unterläuft ihm bei der Arbeit ein Fehler. Katja erkennt, dass Theos Problem mit seinem Vater der Auslöser ist, und versucht, Theo vor Christophs Kritik zu schützen. Christoph rät Theo, sich zu behaupten. Daraufhin spricht Theo mit Theodor und ermutigt ihn, als Vater auf seinen Sohn einzugehen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Margot sorgt dafür, dass die Familie Weigel zusammenkommt, um ihr Andenken zu bewahren, nachdem ihr Todestag fast vergessen wurde. Patrizias großzügiger Versöhnungsversuch schlägt fehl. Wird sie endlich begreifen, dass Freundschaft nicht käuflich ist? Stella kann Paco kaum noch in die Augen sehen, ohne sich schuldig zu fühlen, und riskiert dabei, ausgerechnet das zu verlieren, wofür sie alles gibt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ein Anruf von Jenny könnte Justus zur Vernunft bringen. Ben und Kim brechen wütend mit Maximilian, als klar wird, dass er keine Reue für sein Handeln zeigt. Die Freundschaft zwischen Deniz und Lucie gerät in Gefahr, als Deniz bemerkt, dass Lucie Partei ergreift.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz ist wenig begeistert von der Ankunft seines neuen Kollegen, weshalb Luis ihn damit aufzieht. Doch der neue Kollege stellt sich als sympathischer Typ heraus, was Luis unvorbereitet trifft. Durch einen unglücklichen Zufall erfährt Katrin von Tobias' Beteiligung am Bertoie-Projekt, was sie nicht akzeptieren will. Emily macht ihr klar, dass dadurch der Auftrag auf dem Spiel steht. Wie wird Katrin reagieren?