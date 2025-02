Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Carlos (r.) fühlt sich schäbig, als John ihm vertraut. (cg/spot)

SpotOn News | 05.02.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" verläuft Elyas' Date-Night in der Wäscherei anders als erwartet. Esma ist in "Unter uns" bereit, den Frieden in der WG wieder herzustellen. In "GZSZ" stellt sich Carlos gegen Zoe, die ihren nächsten Schlag gegen das Mauerwerk plant.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Elyas organisiert eine Date-Night in der Wäscherei, um neue Kunden zu gewinnen. Doch er hat einen wichtigen Großauftrag übersehen. Zum Glück unterstützt Bella ihn, sodass die Veranstaltung wie geplant stattfinden kann. Alles läuft gut, bis Elyas feststellt, dass das Geld aus der Kasse verschwunden ist. Valerie ist schockiert, als der Verdacht aufkommt, sie könnte nach ihrer Geburt im Krankenhaus vertauscht worden sein. Als Noah bestätigt, dass es früher tatsächlich zu solchen Verwechslungen kam, erscheint ihr diese Möglichkeit immer wahrscheinlicher.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra und Christoph freuen sich über den erfolgreichen Kauf von "SF-Resorts". Zusätzlich hat Christoph zum Jahrestag ihres Kennenlernens zwei Paar Ohrringe besorgt, kann sich jedoch nicht entscheiden, welche er Alexandra schenken soll. Sophia bekommt dies mit und gibt ihm eine Empfehlung, welches Paar am besten passt. Hildegard, Alfons und ihr Nachbar Herbert beteiligen sich an einer Müllsammelaktion. Dabei stoßen sie auf einen achtlos weggeworfenen Müllsack. Als sie ihn entsorgen wollen, fällt den Sonnbichlers auf, dass Herbert sich merkwürdig verhält.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Esma möchte den Frieden in der WG und in der Konditorei wiederherstellen, doch es schmerzt sie umso mehr, als sie erkennt, dass Theo sie hintergangen hat. Henry und Nadine freuen sich auf ihren bevorstehenden Urlaub, bis Henry ein fragwürdiges Jobangebot erhält, das er nur schwer ablehnen kann. Easy und Ringo eilen Julius zu Hilfe, als dieser Unterstützung benötigt, doch schlechte Neuigkeiten für Huber-Bau belasten Ringo schwer.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach dem Misserfolg bei der Deutschen Meisterschaft verfolgt Richard heimlich einen Plan, den er vor Simone verbergen möchte. Doch Simone zeigt unbeirrbaren Kampfgeist. Kilian wird hin- und hergerissen, als Hanna unerwartet in eine ernste Lage gerät und er entscheiden muss, ob er weiterhin an seinem Abkommen mit Simone festhalten kann. Ben ist begeistert von einer potenziellen Location für seinen neuen Nachtclub, doch es gibt ein Problem: Isabelle.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Kann Carlos John in letzter Minute retten? Als Zoe ihre nächste Aktion gegen das Mauerwerk plant, stellt Carlos sich ihr entgegen. Michi versucht sich mit der Rettung seines Lieblingsvereins abzulenken. Doch als Haspes Top-Stürmer das Team verlässt, scheint alles verloren. Ein junger Patient und großer Haspe-Fan gibt Michi jedoch neuen Mut.