SpotOn News | 28.08.2024, 09:00 Uhr

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Hendrik und Britta hatten gerade die Zusage für Dr. Fjällgards Praxis erhalten, da nimmt er sein Angebot überraschend zurück. Er braucht Geld für seine Scheidung, die durch Hannes' Affäre mit seiner Frau ausgelöst wurde. Leyla bekommt eine Mitteilung vom Deutschen Sportbund: Ihre finanzielle Unterstützung wird eingestellt, da sie sich aus dem Profisport zurückgezogen hat. Tief getroffen und ohne Perspektive sucht Leyla nach einem neuen Kick. In ihrer Verzweiflung plant sie, ein Auto zu stehlen, wird jedoch von Klaas auf frischer Tat ertappt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana ignoriert ihre zunehmenden Rückenschmerzen während ihres Besuchs auf Gut Thalheim. Als ihre Pläne zur Erweiterung des Pferdestalls auf Schwierigkeiten stoßen, beschließen Philipp und Vincent, ihr gemeinsam zu helfen. Die Zusammenarbeit der beiden Männer ist ungewohnt – wird das gutgehen? Nicole kann Erik gerade noch davon abhalten, Yvonne die vermeintliche Nacht mit ihr zu beichten. Beide sind erleichtert, dass ihre Sorge damit beseitigt ist. Doch bei einem Abschied kommt es unerwartet zu einem Kuss zwischen Erik und Nicole.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nadine ist voller Angst, als Ronja und Gunnar Zeit miteinander verbringen. Sie muss hilflos zusehen, wie Gunnar der Wahrheit gefährlich nahe kommt. Easy bemerkt, dass mit Charlottes Postkarte etwas nicht stimmt. Während Stella sich in Sicherheit wiegt, beschließt Easy, der Sache nachzugehen. Britta versucht, Theo zu überreden, die Hochzeit trotz des Seitensprungs des Bräutigams weiter zu planen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Maximilian bricht zusammen, was Yannick in eine Situation bringt, in der er etwas erfährt, das er eigentlich nicht hätte wissen sollen. Gleichzeitig steht die Freundschaft zwischen Deniz und Lucie auf der Kippe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner und Katrin feiern ihren Sieg über Rosa und genießen ihr Familienglück mit Johanna. Sie fühlen sich unbesiegbar, doch dann schlägt Rosa unerwartet zurück. Alicia ist überrascht, wie gefasst sie Carlos gegenübertritt und hofft, dass er akzeptiert hat, dass ihre Beziehung vorbei ist. Doch dann gibt er ihr plötzlich ein ganz anderes Gefühl.