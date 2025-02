Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Sophia erkennt herausgefordert, dass es nicht leicht wird, Christoph zu erobern. (cg/spot)

SpotOn News | 06.02.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" weicht Julius Mos Frage nach einer gemeinsamen Zukunft aus. Sophia entwickelt in "Sturm der Liebe" Interesse an Christoph. In "Alles was zählt" stellt Richard Simone vor eine harte Entscheidung.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Julius geht Mos Frage nach einer gemeinsamen Zukunft aus dem Weg. Seine Angst vor Verlust und sein Misstrauen sind einfach zu groß. Erst ein Traum öffnet ihm die Augen: Er will Mo nicht verlieren. Schließlich gesteht Julius Mo seine Liebe – er möchte mit ihm zusammen sein, egal wo! Valerie beschäftigt weiterhin die Frage, ob sie als Baby vertauscht wurde. Gisela gibt sich größte Mühe, ihre schwangere Tochter zu unterstützen. Sie geht sogar so weit, einen Umzug nach Lüneburg in Erwägung zu ziehen. Valerie ist hin- und hergerissen und entscheidet sich für einen DNA-Test: Sie will endlich Gewissheit, ob Gisela wirklich ihre Mutter ist.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alexandra ärgert sich darüber, dass sie sich wegen Christoph angreifbar gemacht hat, während Sophia tatsächlich Interesse an ihm entwickelt. Nachdenklich kehrt Alexandra zu dem Gedanken an eine Hochzeit zurück und sorgt damit für große Freude bei Christoph. Als die beiden auf ihre Zukunft anstoßen, wird Sophia Zeugin ihrer Liebe und erkennt, dass es nicht leicht sein wird, einen Keil zwischen sie zu treiben. Lale versucht, wieder Kontrolle über ihr Leben zu gewinnen, und stürzt sich in ihre Arbeit für die Stiftung. Doch als sie zufällig ein Lied hört, das sie an Theo erinnert, wird sie von ihren Gefühlen überwältigt. In ihrer Verzweiflung greift sie erneut zu den Tabletten und verpasst dadurch einen wichtigen Termin für die Stiftung, den Christoph für sie organisiert hat.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia versucht, zwischen Esma und Theo zu vermitteln, und findet in Baris einen Unterstützer. Doch während der Aussprache sorgt schließlich Cecilia selbst für einen Zwischenfall. Henry weist einen ungebetenen Gast entschlossen ab und erhält dafür ein unerwartetes Geschenk, das ihn begeistert. Unterdessen nutzt Nuray die Gelegenheit, Margots alte Wohnung zu betreten. Dort fühlt sie sich ihrer Mutter nah und wünscht sich, für immer bleiben zu können.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Als Simone Richards Entscheidung infrage stellt, konfrontiert er sie mit einer drastischen Wahl: das Zentrum oder ihre Beziehung. Kilian entscheidet sich aus Eigeninteresse dafür, weiter an seinem Abkommen mit Simone festzuhalten. Währenddessen bringt Valeas Überlegung, ihre Karriere nach München zu verlagern, Matteos Pläne in Essen ins Wanken.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Carlos wird von seinem schlechten Gewissen geplagt und offenbart John die Wahrheit. Wie wird John darauf reagieren? Alicia und Paul verbringen trotz einiger Hindernisse eine entspannte Zeit im Wald. Hat das Paar nun eine gemeinsame Vorstellung von ihrem nächsten Urlaub? Gerner plant, wertvolle Zeit mit seiner Familie zu verbringen, doch plötzlich teilt er Yvonne seine tiefen Ängste mit.