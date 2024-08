Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Ana erfährt erschrocken, dass sie eine Nierenverletzung erlitten hat. (cg/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" erfährt Ana, dass sie eine Nierenverletzung erlitten hat. Lucie schafft es in "Alles was zählt" nicht, Henning beim Camping Clash zu unterstützen. In "GZSZ" überrascht Jonas Flo mit einem Ausflug nach Brandenburg.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nicht nur Klaas, sondern auch Jördis ist von der Nachricht von Valeries Schwangerschaft stark betroffen. Sie zieht sich entsetzt zurück. Franka redet ihr jedoch ins Gewissen und betont, dass ihre Liebe zu Klaas stark genug ist, um das Gespräch mit ihm zu suchen. Klaas gerät in Panik und bietet Valerie Geld an, damit sie mit dem Baby aus seinem und Jördis' Leben verschwindet. Valerie ist entsetzt, ebenso wie Jördis, die unfreiwillig alles mitgehört hat. Wütend über Richie dreht Hannes ein Video, in dem er die Urheberrechtsproblematik des Songs erklärt, was sofort zu einem Shitstorm führt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana wird wegen ihrer sich verschlimmernden Schmerzen im Krankenhaus untersucht und erfährt, dass sie sich bei ihrem Sturz vom Pferd eine Nierenruptur zugezogen hat. Ihre Hoffnung, dass sich die Niere von selbst heilen könnte, wird von Michael zunichtegemacht. Ana ist besorgt um ihre Gesundheit und fühlt sich durch ihre Thalheim-Pläne zusätzlich belastet. Doch Philipp und Vincent versichern ihr, dass sie weiterhin für die Renovierung sorgen werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Cecilia engagiert sich aktiv, um die geheime Beziehung zwischen Ace und Lenny zu schützen, was sie unerwartet in eine zusätzliche Verpflichtung bringt. Ute ist erleichtert für Patrizia, da ihr Metastase-Scan negativ ausfällt. Benedikt bemerkt jedoch einige merkwürdige Hinweise. Ringo stürzt sich enthusiastisch in die Zusammenarbeit mit Bambi und entdeckt dabei sein nächstes Projekt zur Verbesserung: Henrys Turnhalle.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone ist Ben dankbar für seine Unterstützung, aber dann erfährt sie, warum er ihr hilft. Leyla versteht nun, warum Deniz in letzter Zeit so angespannt wirkt, und entscheidet sich, ihrem Cousin beizustehen. Lucie hat Schwierigkeiten, Henning bei "Camping Clash" zu unterstützen. Wird sie einen anderen Team-Partner für Henning finden können?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas überrascht Flo mit einer Fahrt nach Brandenburg. Als er ihr zusätzlich den alten Wagen ihres Vaters schenkt und sie an einem abgelegenen See halten, scheint das Glück perfekt. Doch Gerner und Katrin können nicht verhindern, dass sich Johanna verstört von ihnen abwendet. Während Johanna nicht glauben kann, was ihre Eltern getan haben, fürchten Gerner und Katrin, Johanna endgültig verloren zu haben.