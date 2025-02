Unter uns, Alles was zählt, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Ben (l.) macht Charlie (r.) eine deutliche Ansage. (cg/spot)

SpotOn News | 07.02.2025, 09:00 Uhr

In "Unter uns" macht Sascha Henry ein tückisches Angebot. Charlie stößt in "Alles was zählt" ihre Freunde vor den Kopf. In "GZSZ" hofft Matilda, dass ihr intriganter Plan nicht auffliegt.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Henry stellt Sascha direkt zur Rede. Doch dieser scheint genau zu wissen, wie Henry tickt, und macht ihm ein heimtückisches Angebot. Jessica sieht sich am Ziel, als Tobias tatsächlich darüber nachdenkt, Vivien für tot erklären zu lassen. Doch sie hat nicht mit Davids Eingreifen gerechnet. Theo erkennt, dass Esma im Streit um die Konditorei die besseren Chancen hat. Doch er hat noch einen letzten Trumpf in der Hinterhand.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Nach Simones Zustimmung schreiten die Steinkamps zügig voran, ohne zu bemerken, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Nathalie macht es zu schaffen, dass Matteo Essen möglicherweise verlassen könnte, aber sie will sich nicht in die Beziehung zwischen Vater und Tochter einmischen. Unterdessen gerät Charlies zunehmender Kummer immer mehr außer Kontrolle, was ihre Freunde besorgt. Diese Eskalation könnte für Charlie gefährliche Konsequenzen haben.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John bleibt Zoe gegenüber beherrscht, fordert jedoch von Carlos, sie bei der Polizei anzuzeigen. Wie weit wird Carlos für seine Freundschaft mit John gehen? Yvonne schafft es, Gerner von seinen Selbstzweifeln abzubringen. Gleichzeitig hofft Matilda, dass ihr hinterhältiger Plan nicht auffliegt. Flo ist enttäuscht, als Jonas einen geplanten Ausflug absagen muss. Stattdessen begleitet Nina sie, und unerwartet bringt das einige Dinge durcheinander.