Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Ringo (l.) sieht sich auf der Zielgerade, als er dank Paco kurzfristig eine Bier-Yoga-Lehrerin findet. (cg/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" will Katja nicht mehr als Hausdame am "Fürstenhof" bleiben. Ringo hat in "Unter uns" Pech bei einer Wette und in "Alles was zählt" stellt sich Henning einem fairen Kampf um den Sieg von "Camping Clash".

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Um sich von seinen Gedanken an Nicole abzulenken, entwickelt Erik einen Plan: Er schlägt vor, dass er und Yvonne sich im "Bräustüberl" treffen und so tun, als würden sie sich nicht kennen. Der Abend verläuft amüsant und endet in einer leidenschaftlichen Begegnung. Doch dann träumt Erik von Nicole und ist irritiert, als Yvonne ihn mit einem Kuss weckt. Katja teilt Werner mit, dass sie ihre Position als Hausdame im "Fürstenhof" aufgeben möchte. Werner vermutet, dass es erneut Spannungen zwischen Katja und Christoph gab und fordert Christoph auf, sich mit Katja zu versöhnen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Patrizias tragisches Geheimnis weckt starke Emotionen bei Benedikt und führt dazu, dass er eine Grenze überschreitet. Ringo setzt alles daran, die Wette gegen Henry für sich zu entscheiden, wird jedoch kurz vor dem Ziel gestoppt. Ein Nacktlauf durch die Schillerallee scheint unvermeidbar. Nadine ist erleichtert, als Gunnar Ronja verletzt und diese beschließt, künftig Abstand von ihm zu halten. Doch plötzlich plagt Gunnar sein schlechtes Gewissen.

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Simone zeigt Verständnis für Ben, und Maximilian beginnt sich endlich zu erholen – aber wird das ausreichen, um Ben mit seinem Bruder zu versöhnen? Yannick beantragt im Krankenhaus Urlaub, lehnt jedoch Isabelles Wunsch nach Urlaub ab – hängt das etwa mit einer geheimnisvollen Nachricht zusammen? Henning tritt im "Camping Clash" zu einem fairen Wettkampf an, doch Fairness erweist sich als eine Frage der Interpretation.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Jonas und Flo sind von den Ereignissen schwer mitgenommen. Während Flo schließlich allein aufbricht, um Hilfe zu holen, verzweifelt Jonas an seiner Machtlosigkeit. Emily und Tobias nehmen Rücksicht auf Katrin. Katrin ist Emily dankbar, besonders, als sie ihr wegen Johanna beisteht. Doch Katrin ahnt nichts. Toni und Erik haben unterschiedliche Vorstellungen von der Qualität bei der Renovierung des Hausfloßes. Wird das gutgehen?