Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Unter uns": Paco (l.) und Ferhat ahnen nicht, dass sie ein Date miteinander haben. (cg/spot)

SpotOn News | 10.02.2025, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" kommt es auf Bellas WG-Gaming-Party zum Eklat. Paco lässt sich in "Unter uns" auf einen Blind-Flirt ein. In "Alles was zählt" erkennt Lucie, dass den Steinkamps falsche Versprechungen gemacht wurden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Bei Bellas WG-Gaming-Party eskaliert die Situation: Till ist überzeugt, dass Noah für den Unfall verantwortlich ist, bei dem seine Mutter ums Leben kam, und attackiert ihn. Doch für Noah wird es noch schlimmer: Sein Auto, das seine Unschuld beweisen könnte, ist inzwischen verschrottet worden. Gisela ist fassungslos, als Heiner ihr erzählt, dass sie nach einer Faschingsparty eine gemeinsame Nacht verbracht haben. Sie kann sich daran überhaupt nicht erinnern – schließlich war sie Hans immer treu! Doch das Ergebnis des Gentests trifft sie wie ein Schlag: Sie ist tatsächlich Valeries Mutter, aber Hans ist nicht der Vater.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Henry entdeckt eine alte, beschädigte Geige im Sperrmüll, was Maxi sofort begeistert. Sorgfältig widmet er sich dem Instrument, um es wieder spielbar zu machen. Als Vincent davon erfährt, ist er überrascht – schließlich hat Henry früher das Geigenspiel verabscheut. Er nutzt die Gelegenheit, um nachzufragen, ob Henry inzwischen wieder Kontakt zu seiner Mutter hat. Am Abend überrascht Henry Maxi mit einem kleinen Auftritt, und sie ist fasziniert von seinem versteckten Talent. Ohne Hintergedanken stellt sie die Frage, was er sonst noch alles vor ihr geheim hält.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ute wird überrascht, als sie erfährt, dass sie laut Benedikts Anordnung die Leitung von Huber-Bau übernehmen soll. Doch dafür ist sie auf Patrizias Unterstützung angewiesen. Tobias will Jessicas Anschuldigungen nicht akzeptieren, muss sich jedoch fragen, ob er Leo mit seiner unbegründeten Hoffnung auf Viviens Rückkehr nicht schadet. Paco lässt sich spontan auf ein Blind-Date ein, das ihn mit einer unerwarteten Person zusammenführt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Lucie merkt, dass die Steinkamps hintergangen wurden. Als sie Richard davon erzählt, stellt ihn das vor eine schwierige Wahl. Nach Nathalies Geständnis ist Matteo hin- und hergerissen zwischen seinen Gefühlen und seiner Tochter. Valea hilft ihm jedoch, Klarheit zu finden. Als Charlie erneut Simones Härte zu spüren bekommt, handelt Tom impulsiv und trifft eine unüberlegte Entscheidung.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nach wiederholter Zurückweisung und Kälte droht Julian, Matildas und seinen Plan vor Gerner offenzulegen. Flo ist völlig aufgelöst und fühlt sich nach ihrer Rückkehr nach Berlin überfordert, besonders im Umgang mit Jonas. Emily und Paul wollen Kate trösten und planen eine Überraschung für sie – doch Kate hat selbst eine Überraschung für ihre Eltern parat.