Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Rote Rosen": Julius' (l.) und Mos Liebe droht zu scheitern, bevor sie richtig beginnt. (cg/spot)

SpotOn News | 03.09.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" schafft Mo es weiterhin nicht, sich öffentlich zu Julius zu bekennen. Tobias und Vivien beschließen in "Alles was zählt", David endlich die Wahrheit zu sagen. In "GZSZ" versucht Nihat, seine nur mäßig verlaufende Werbekampagne zu pushen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Mo hat weiterhin Schwierigkeiten, sich öffentlich zu Julius zu bekennen. Julius erkennt jedoch, dass er sein Glück über seine Prinzipien stellen möchte. Die beiden beschließen, ihrer vorerst heimlichen Beziehung eine Chance zu geben. Hannes ist extrem aufgebracht über den Shitstorm und verliert als sanfter Buddhist seine innere Ruhe. Charlotte muss sich einiges von Geraldine Gigidoux gefallen lassen, denn die Designerin lehnt zunächst ihre Entwürfe rigoros ab, um sie später doch gutzuheißen. Zusätzlich droht Geraldines geheimer Aufenthalt in Lüneburg aufzufliegen: Eine Fotografin lauert ihr und Charlotte in der Hotellobby auf.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale sagt den Drehtermin mit Stella ab, um Anas Zimmer für deren baldige Entlassung schön herzurichten. Theo bietet Lale seine Hilfe an und trägt den Termin in seine App ein, lässt sein Handy aber für kurze Zeit im Hotel liegen. Als Theo später keine Erinnerung von seiner App erhält, beginnt er zu überlegen, was schiefgelaufen sein könnte. Katja ist am Boden zerstört und unsicher, wie es weitergehen soll. Sie teilt die schlimme Nachricht über die erfrorenen Rebstöcke zunächst nur mit Greta und Philipp, weil sie die Krise aus eigener Kraft bewältigen will. Doch zu Katjas großer Überraschung taucht plötzlich Markus auf.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Nach dem Kuss stellt Patrizia klar, dass Benedikt seine Ehe mit Ute nicht riskieren sollte. Doch Benedikt beginnt zu zweifeln. Stella ist entsetzt, als sie erfährt, dass Easy die Echtheit von Charlottes Postkarte in Frage stellt und sieht sich gezwungen, zu reagieren. Tobias und Vivien entschließen sich, David endlich die Wahrheit zu sagen. Während Vivien Unterstützung von Sina erhält, steht Tobias vor einem verzweifelten Schritt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Yannick holt sich Unterstützung – doch auch diese hat ihre Grenzen. Justus stellt Simone seinen Plan für den Eislaufkader vor und muss damit rechnen, dass sie ihn öffentlich bloßstellt. Henning sichert sich in der letzten "Camping Clash"-Herausforderung einen Vorteil mit einem perfekten Teampartner.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Nihat ist nur bedingt zufrieden mit dem Erfolg seiner Werbekampagne und überlegt, was er noch verbessern könnte. Als Lars ihm ein Angebot unterbreitet, nimmt Nihat es gerne an. Doch zum verabredeten Zeitpunkt erscheint Lars nicht. Emily ist begeistert von Tobias' Zeichnungen. Auch Olafsson ist beeindruckt und fordert mehr von Emilys "Visionen". Kurz bevor Emily zu Tobias aufbrechen möchte, wird sie von Katrin aufgehalten.