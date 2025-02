Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Flo (l.) ist gestresst von ihrer Beziehung mit Jonas. (cg/spot)

SpotOn News | 11.02.2025, 09:00 Uhr

In "Sturm der Liebe" kann Lale nur schwer akzeptieren, dass Theo weg ist. Ingo wehrt sich in "Alles was zählt" gegen das Gefühl, für Jenny verantwortlich zu sein. In "GZSZ" ist Flo von ihrer Beziehung zu Jonas überfordert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach der Auseinandersetzung zwischen Noah und Till auf der WG-Party überredet Toni den wütenden Noah, mit Till zu reden. Anfangs scheint es, als würde Till Noahs Worte annehmen, doch Chatfreund Marcel heizt seine Wut weiter an. Während einer Fahrstunde mit Arthurs Auto sitzt Till am Steuer, als er Noah auf der Straße sieht – und tritt plötzlich aufs Gaspedal. Carla steckt in einer kreativen Krise und weigert sich, neue Burgerrezepte für den Foodtruck zu entwickeln, sehr zum Ärger von Amelie. Doch durch einen zufälligen Moment entfacht Arthur Carlas Freude am Kochen erneut.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Lale möchte sich aufrichtig bei Miro entschuldigen. Doch er macht ihr unmissverständlich klar, dass es so nicht weitergehen kann, und drängt sie dazu, sich professionelle Hilfe zu suchen. Obwohl Lale es verspricht, bleibt Miro skeptisch – zu oft hat sie Einsicht gezeigt, nur um doch wieder in alte Muster zu verfallen. Doch dieses Mal scheint etwas anders zu sein. In der Nacht erscheint Theo ihr im Traum.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco kann nicht widerstehen und erzählt Ferhat von Stellas Geheimnis, was weitreichende Folgen hat. Benedikt ist entschlossen, Ute ein Signal zu geben, damit sie ihn aus Patrizias Einfluss befreit. Doch seine Bemühungen bleiben erfolglos. Während Tobias mit dem zahnenden Leo zu kämpfen hat, wird ihm klar, dass er David wegen Jessicas Intrige nicht aus Leos Leben ausschließen kann.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Richard verheimlicht Simone Pfeiffers tatsächliche Absichten, um die Verhandlungen nicht zu gefährden. Doch er hat nicht damit gerechnet, wie entschlossen Lucie ist. Ingo versucht, das Gefühl der Verantwortung für Jenny zu verdrängen, aber seine Sorge bleibt bestehen. Tom findet eine Möglichkeit, Charlie zu helfen, was jedoch tiefgreifende Folgen für ihn hat.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Emily zustimmt, John an der Beachbar auszuhelfen, trifft sie unerwartet auf Tobias. Julian erkennt, dass er kurzzeitig die Kontrolle verloren hat, und versichert Matilda, dass er ihr weiterhin beistehen wird. Flo fühlt sich Jonas gegenüber überfordert und vertraut sich schließlich Alicia an.