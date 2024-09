Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Stella gerät unter Druck, als sie Theos Misstrauen nicht gänzlich ausräumen kann. (cg/spot)

SpotOn News | 04.09.2024, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" schafft es Stella nicht, Theos Vertrauen zurückzugewinnen. Maximilian hat in "Alles was zählt" einen Zusammenbruch und in "GZSZ" feiern Gerner und Katrin ihren Sieg über Rosa.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Stella streitet ab, dass sie Theos ADHS-App manipuliert hat, und Lale kann sich das ebenfalls nicht vorstellen. Lale vermutet vielmehr, dass Theo möglicherweise vergessen hat, den Termin zu speichern. Doch Theo glaubt das nicht und entschuldigt sich nicht bei Stella. Stella erkennt, dass sie handeln muss, um zu verhindern, dass Theo weiter Lale gegen sie aufbringt. Sie erfährt, dass Maxi für ihre Studie eine App entwickeln lassen möchte, und schlägt ihr vor, Theo zu engagieren. Als Maxi Theo mitteilt, dass Stella ihn empfohlen hat, ist Theo etwas verlegen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta gerät in eine schwierige Lage, aber Kassandra bewahrt sie davor, Theo zu begegnen, was schmerzhaft hätte werden können. Für diesen Freundschaftsdienst fühlt sich Britta verpflichtet, etwas zurückzugeben. Tobias bringt Sina mit einer unüberlegten Aktion auf die Palme, bis sie merkt, dass er aus Verzweiflung gehandelt hat. Nun fragt sie sich, ob sie möglicherweise daran Schuld ist. Stella täuscht Easy geschickt und kann ihre Spuren verwischen. Das ungewohnte Gefühl von Macht lässt ihr schlechtes Gewissen in den Hintergrund treten.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Justus ist sicher, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, während die Mannschaft noch Zeit braucht, um diese zu verarbeiten. Doch Simone beginnt, Widerstand zu leisten. Yannick will endlich seinen Plan umsetzen. Imani und Tom haben sich auf ein richtiges Date gefreut, doch das Schicksal scheint ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Katrin und Gerner leiden unter dem Konflikt mit Johanna. In einem offenen Gespräch versuchen sie erneut, ihr Verständnis zu gewinnen. Aber wird das bei Johanna etwas bewirken? Alicia und Paul treten bei Nihats Pub-Quiz als Team an und gewinnen einen Brunch im Mauerwerk. Sie genießen die gemeinsame Zeit, während Carlos das Ganze eifersüchtig beobachtet.