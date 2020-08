14.08.2020 11:00 Uhr

Das passiert heute in den Soaps

Amelie wird in "Rote Rosen" erneut von Carsten Witte bedroht. Bei "Unter uns" erhält Saskia eine schockierende Diagnose. Christoph überrumpelt Vanessa in "Alles was zählt" mit dem Wunsch nach einem zweiten Kind.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Der angeschossene Torben wird notoperiert, ist in einem sehr kritischen Zustand. Obwohl Witte noch auf freiem Fuß ist, ignoriert Amelie die Gefahr und weigert sich, von Torbens Seite zu weichen. Mit Folgen: Im Krankenhaus überwältigt Witte Amelie und droht erneut, sie zu töten. Alex und Astrid genießen ihr wiedergefundenes Liebesglück, und Alex schafft es, durch Astrid inspiriert ein sternewürdiges Menü zu kreieren.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ariane feilt weiter an ihrem Racheplan gegen Christoph. Als nächsten Schritt will sie den guten Ruf des „Fürstenhofs“ ruinieren und so sorgt sie geschickt dafür, dass ein Personalengpass herrscht. Doch Robert stellt über ihren Kopf hinweg einfach Cornelia als neue Hausdame ein. Steffen entschuldigt sich bei Franzi für sein Verhalten und überrascht sie mit einem „Spatzl“-Cidre-Menü. Franzi ist hin und weg – und Tim für den Moment vergessen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Bambi bringt die schwächelnde Saskia zu Sina in die Praxis. Das unerwartete Ergebnis der Untersuchung schockiert Sina und Saskia gleichermaßen. Till treibt den Verkauf des Hauses voran. Er ahnt nicht, dass Eva mit Benedikts Hilfe einen geheimen Plan gegen ihn in die Tat umsetzt. Ringo und Easy bekommen das Angebot, Pflegeeltern für einen Teenie zu werden. Für Easy ein Traum, den Ringo jedoch rigoros ablehnt.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Christoph überrumpelt Vanessa mit dem Wunsch nach einem zweiten Kind. Auch wenn Vanessa bei ihrer ersten Geburt überglücklich war, ihren Sohn im Arm halten zu können, ist ihre Sorge berechtigt, denn Henry musste wegen eines Herzfehlers ins Krankenhaus geliefert und notoperiert werden. Kim ist verärgert, weil Ben ihr Marians Gefühle für sie offengelegt hat. Wie soll sie jetzt noch normal mit ihm umgehen?

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als Emily wiederholt mit Kate wegen eines Handys aneinandergerät, trifft Tuner den richtigen Ton. Während Paul davon ausgeht, dass sein bester Freund der perfekte Pate für Kate wäre, ist Emilys Vertrauen in Tuner erschüttert. Als Erik erfährt, dass John nicht länger in Shirins Zimmer wohnen will, sieht er eine Möglichkeit, Merles Zimmerproblem zu lösen – und zeigt Toni damit, dass er den Konflikt zwischen den beiden schlichten möchte.

