Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"GZSZ": Durch seine Musik versucht Jonas seinen Erinnerungen zu entkommen. (cg/spot)

SpotOn News | 05.09.2024, 09:00 Uhr

In "Rote Rosen" hilft Amelie Geraldine, unerkannt aus dem Hotel zu kommen. Markus macht Vincent in "Sturm der Liebe" ein unmoralisches Angebot. In "GZSZ" erhält Jonas die Chance, wieder als DJ zu arbeiten.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Amelie hilft Geraldine, das Hotel unbemerkt zu verlassen, in der Hoffnung, dass Geraldine im Gegenzug eine Suite im Hotel gestaltet. Doch Geraldine lehnt das Angebot ab. Währenddessen trifft Jorik auf Geraldine, ohne zu wissen, wer sie ist. Geraldine ist von Jorik so fasziniert, dass sie ihn küsst. Genau in diesem Moment betritt Amelie die Suite. Franka erlaubt Valerie, bei ihr einzuziehen. Anfangs verstehen sich die Schwestern gut. Doch als Valerie sich auf ein Date mit Ben einlässt, wirft Franka ihr vor, nur mit ihm zu spielen. Valerie reagiert verletzt und wirft Franka vor, eifersüchtig auf ihre Schwangerschaft zu sein, da sie selbst gerne Mutter wäre.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Ana glaubt, dass Vincent und Philipp endlich Frieden geschlossen haben, ohne zu bemerken, dass es Vincent schwerfällt, die friedliche Fassade aufrechtzuerhalten. In der Zwischenzeit fragt sich Markus, ob Philipp ihm die ganze Wahrheit gesagt hat. Hatte Philipp etwas mit Vincents Problemen bei der Approbation zu tun? Vincent konfrontiert Philipp mit Markus' Verdacht. Währenddessen hat Markus das Gefühl, Vincent erneut als Vater enttäuscht zu haben, weil er sich auf Philipps Seite gestellt hat. Daraufhin macht er Vincent ein fragwürdiges Angebot.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Bambi Sina mit einer speziellen Biersorte eine Liebeserklärung machen möchte, kann er sie plötzlich nicht mehr erreichen. Die schockierenden Nachrichten setzen David so sehr zu, dass Vivien und Tobias befürchten, er könnte in alte, gefährliche Verhaltensmuster zurückfallen. Cecilias erste Bewährungsprobe als Lennys Freundin kollidiert mit einem wichtigen Geschäftstermin. Ein riskanter Plan soll es ihr ermöglichen, beides zu schaffen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während es zwischen Isabelle und Yannick zu Konflikten kommt, versuchen die Zieglers, Unterstützung für Yannick zu organisieren. Charlie lässt ihre Wut auf Justus offen heraus und erhält dabei unerwartet Unterstützung von Jenny.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Als John Jonas bittet, für einen kranken DJ einzuspringen, stimmt Jonas zu. Flo fragt sich, ob er sich dafür wirklich schon wieder fit genug fühlt. Doch Jonas, der sich voll auf die Zukunft konzentrieren möchte, blendet diese Zweifel aus. Alicia macht Carlos eine klare Ansage. Währenddessen beschließt Paul, seine fast schon "verzweifelte" Partnersuche aufzugeben.