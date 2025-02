Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" wollen Greta und Miro alles tun, um ihre Beziehung zu retten. Cecilia will Nuray in "Unter uns" ihre Blitzheirat gestehen. In "GZSZ" wird Jonas am Valentinstag wehmütig, da er Laura vermisst.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Nach Elyas' Liebesgeständnis verbringen er und Bella einen verliebten Abend in der WG. Doch als Elyas sie in sein Zimmer einlädt, wird es Bella zu viel und sie zieht sich abrupt zurück. Hat er seine Chance bei ihr verspielt? Währenddessen verlangt Valerie von Julius, dass er sie bedingungslos bei der Suche nach ihrem leiblichen Vater unterstützt. Mo kann ihr forderndes Verhalten kaum ertragen und drängt Julius, klare Grenzen zu setzen. Schließlich trifft Julius eine schwere Entscheidung und bittet Valerie, nicht länger sein Leben zu beeinträchtigen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Greta vertraut Hildegard an, dass sie hofft, endlich eine gute Basis für eine Beziehung mit Miro zu finden. Erleichtert bedankt sich Miro bei Lale für ihre Unterstützung, und sie rät ihm, sich nun besonders ins Zeug zu legen. Doch trotz ihrer Bemühungen bleiben Greta und Miro unsicher im Umgang miteinander. Um ihr zu zeigen, dass es ihm ernst ist, lädt Miro Greta mit einer romantischen Nachricht zu einem Treffen ein – und geht sogar auf Konfrontationskurs mit Sophia, um das Date nicht zu verpassen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo hat es auf Ferhats Auftrag bei Rabus-Bau abgesehen und kommt dank Brittas Einfall auf eine geniale Strategie. Cecilia möchte Esma zuvorkommen und Nuray selbst von ihrer Blitzhochzeit erzählen – doch das könnte ihre Freundschaft zu Esma ernsthaft gefährden. Währenddessen soll David ein Valentinstags-Paket von Henry an Nadine übergeben. Doch durch ein Missgeschick vertauscht er es mit einer heiklen Lieferung von Sascha und deckt dabei ungewollt ein Geheimnis seines Freundes auf.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Kilian zwingt Hanna zu einem Eingeständnis. Als Daniela davon erfährt, kann sie ihre Wut nicht mehr zurückhalten. Simone und Richard schöpfen neuen Mut und fassen einen kühnen Plan. Nathalie fühlt sich von Matteos scheinbarem Tempo in der Beziehung unter Druck gesetzt und sagt verunsichert ihr geplantes Date ab.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily und Tobias schaffen es zwar unauffällig aus Katrins Wohnung, doch als ihnen auffällt, dass sie Marens Schlüssel vergessen haben, wächst die Angst, doch noch entdeckt zu werden. Der Valentinstag macht John nachdenklich, da er Laura vermisst. Doch nicht nur Philip steht ihm zur Seite, auch Michi sorgt dafür, dass er sich weniger allein fühlt.