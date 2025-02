Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Sturm der Liebe": Fanny (r.) schöpft Hoffnung, dass Vincent doch Interesse an ihr haben könnte. (cg/spot)

SpotOn News | 17.02.2025, 09:01 Uhr

In "Sturm der Liebe" hofft Fanny, dass Vincent sich doch noch für sie interessieren könnte. Leyla erkennt in "Alles was zählt", wie sehr Charlie das Eis vermisst. In "GZSZ" freuen sich Emily und Paul für Kate, die endlich eine neue Freundin gefunden hat.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Svenja begleitet Till zur Polizei, während Toni erfährt, dass Noah eine Anzeige gegen Till erstattet hat. Bei der Befragung schlägt sich Till tapfer, während Arthur eine Anwältin organisiert. Svenja ist erleichtert, dass sie sich auf Arthur verlassen kann, und schöpft Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet. Doch dann taucht unerwartet das Jugendamt auf. Gunter hat David nach Lüneburg eingeladen, da er dauerhaft nach Costa Rica ziehen und ihm das Gut überlassen möchte. Zunächst lehnt David ab, doch Gunter gibt nicht so leicht auf.

Video News

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Als Fanny in Vincents Beisein eine alte Holzkiste mit einem Blechspielzeug entdeckt, weckt das bei Vincent Erinnerungen an seine Kindheit. Zum ersten Mal öffnet er sich Fanny und spricht über seine Vergangenheit. Sie ist berührt von seiner Offenheit und schöpft vorsichtig neue Hoffnung. Während Henry voller Begeisterung seine Zukunft mit Maxi plant, trifft Sophia die Situation schwer. Sie fürchtet, ihren Sohn endgültig zu verlieren. Doch dann erfährt Henry, dass Maxi doch am "Fürstenhof" bleiben will. Er fleht sie an, ihre Entscheidung noch einmal zu überdenken. Als Maxi auf Sophia trifft, lässt sie ihre aufgestaute Wut an ihr aus.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo geht Utes Verdacht nach, dass Benedikt sein Bewusstsein wiedererlangt hat. Und tatsächlich gelingt es dem in seinem Körper gefangenen Benedikt, sich seinem Sohn mitzuteilen. Während Sinas und Bambis romantisches Valentinstags-Date erst durch Nuray und dann durch Baris unterbrochen wird, plant Bambi als Wiedergutmachung einen besonderen Ausflug mit Baris' VW-Bulli. Derweil observiert David Henry, um Hinweise auf mögliche kriminelle Machenschaften zu finden – und stößt dabei auf etwas Verdächtiges.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny betäubt ihre Schuldgefühle und die Trauer um Justus schon seit Wochen mit Alkohol. Doch Ingo will das nicht länger mit ansehen und beschließt, einzugreifen. Nathalie ist peinlich berührt, als sie erkennt, dass sie ihr Date mit Matteo nur wegen eines Missverständnisses abgesagt hat, und weiß nicht, wie sie damit umgehen soll. Währenddessen bemerkt Leyla, wie sehr Charlie das Eislaufen vermisst – auch wenn diese es nicht zugeben will. Also fasst Leyla einen Plan, um Charlie mit einer kleinen List wieder aufs Eis zu bringen.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Flo verdrängt ihre verwirrenden Gefühle und versucht, sich auf Jonas zu konzentrieren, obwohl eine Versuchung gefährlich nahe ist. Emily und Paul freuen sich für Kate, die endlich eine neue Freundin gefunden hat. Als diese sich auch noch positiv auf Kate auswirkt, scheint alles perfekt zu sein.