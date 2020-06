Das passiert heute in den Soaps

Bei "Sturm der Liebe" zofft sich Leonard mit Patrizia. Chiara schöpft in "Alles was zählt" Hoffnung, als sich Niclas' Finger bewegen. Später muss sich Tuner bei "GZSZ" unverhofft zwischen zwei Frauen entscheiden.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen (Wh. der 1. Staffel)

Tanjas Regel ist überfällig. Sie und Uli rechnen mit einer Schwangerschaft, doch dann die Enttäuschung: Tanja bekommt ihre Tage. Sie versucht ihre Trauer zu verbergen, als Uli ihr offenbart: Er hat einen Auslandseinsatz in Tadschikistan angeboten bekommen. Miriam will sich für das geplatzte Abendessen bei Lynn rächen und lässt zwei Einladungen zum Ladies Lunch verschwinden. Indes erzählt Petra Alice von der Zusammenarbeit mit Nick, wie sehr sie sich voneinander angezogen fühlten.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe (Wh. der 6. Staffel)

Pauline ist geschockt von Patrizias Behauptung, Leonard habe auch ihr während ihrer kurzen Liaison einen Heiratsantrag gemacht, lässt sich jedoch nichts anmerken. Leonard gegenüber macht sie dennoch klar, dass sie ihn nicht heiraten kann. Der beteuert natürlich, dass Patrizias Behauptung eine absurde Lüge ist. Sabrina hat in André einen Investor für Curds Erfindung gefunden. Martin fordert Nils derweil beim Tennis heraus. Als Nils verliert, muss er seine Wettschuld einlösen: Er gibt bei der Frühmesse den Messdiener.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Eva möchte, dass Noah sich bei ihr wieder zu Hause fühlt. Doch als er ihr einen Strich durch die Rechnung macht, bekommt Till Evas Verletzung zu spüren. Nika und Conor wollen zum ersten Mal miteinander schlafen. Dummerweise kann sich Nika am nächsten Morgen an nichts mehr erinnern. Jakob hofft auf eine Versöhnung mit Saskia. Doch seine Freunde führen ihm vor Augen, dass es dafür mehr als nur Reue braucht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Chiara schöpft Hoffnung, als sich Niclas‘ Finger bewegen. Doch dann konfrontiert Vanessa sie mit einer harten Wahrheit … Maximilians Aneurysma bringt Simone dazu, ihr Verhalten zu ihrem Sohn umzudenken. Als sie ihn endlich besuchen darf, bittet sie ihn um Verzeihung … Kim ist dankbar, dass Ben ihr Zeit mit Nils zugesteht. Sie will sein Misstrauen endgültig ausräumen – als ihr plötzlich etwas anderes bewusst wird …

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner überrascht seine Buddies, als er ein Kaffee-Date ausmacht. Im Vereinsheim macht Tuner dann noch eine Bekanntschaft, die sich ebenfalls zu einem Flirt entwickelt – bis auf einmal Tuners eigentliche Verabredung vor ihm steht. Felix will nach seiner leichten Gehirnerschütterung so schnell wie möglich zurück an die Arbeit. Doch die Erinnerung an die unbekannte Ärztin, die ihn untersucht hat, lässt ihn zu seiner eigenen Verwunderung nicht los.

(cg/spot)