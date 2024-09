Sturm der Liebe, Unter uns, GZSZ, ... Das passiert heute in den Soaps

"Alles was zählt": Isabelle (l.) ist von Nathalies Forderung überrumpelt. (cg/spot)

SpotOn News | 09.09.2024, 09:01 Uhr

In "Rote Rosen" kündigt Leyla im Internet ein spektakuläres Video an. Nathalie stellt Isabelle in "Alles was zählt" eine schier unerfüllbare Bedingung. In "GZSZ" setzt Maren alles daran, Katrin aus ihrem Tief zu holen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Als Leyla einen Bericht über die deutschen Olympioniken liest, wird ihr schmerzlich bewusst, dass ihre eigene Sportkarriere vorbei ist. Sie fällt in eine tiefe Stimmung und lässt ihren Frust an allen um sie herum aus. Auf der Suche nach einem neuen Adrenalinkick kündigt sie online ein spektakuläres Video an! Valerie weist Ben höflich ab und entschuldigt sich ehrlich bei Franka für ihre verletzenden Worte. Doch Franka ist immer noch gekränkt. Wird sie ihrer Schwester noch einmal verzeihen können?

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Alfons teilt Erik mit, dass er die Geschäftsleitung darüber informieren muss, dass Erik offenbar das Shuttle gestohlen hat. Erik zeigt sich bereit, die gesamte Schuld auf sich zu nehmen. Zu seiner Überraschung reagiert Werner unbeeindruckt, da bereits jemand anderes die Verantwortung übernommen hat. Katja lehnt Anas Hilfeangebot zunächst ab, weil sie das Gefühl hat, sie auszunutzen. Ana akzeptiert Katjas Entscheidung, ist jedoch besorgt, dass Katja aus Stolz ihr Weingut verlieren könnte. Als Katja erkennt, dass sie das Weingut nicht allein retten kann, überlegt sie, Anas Angebot doch anzunehmen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Angeregt durch Fynns Geschichte, erwacht in Ronja die Neugier auf ihren leiblichen Vater. Er könnte irgendwo da draußen sein! Easy reagiert auf seine Trauer mit Wut und hektischer Aktivität, doch niemand kommt an ihn heran. Bis ein alter Bekannter auftaucht, der seinen Schmerz versteht. Als Stellas Handlungen ans Licht kommen, muss sie alles daransetzen, ihre Spuren zu verwischen. Niemand darf jemals ihr dunkelstes Geheimnis erfahren!

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle ist erleichtert, dass sie in dieser schweren Zeit nicht allein ist. Doch dann stellt Nathalie ihr eine Bedingung. Kilian gerät unter Druck, als Lucie ihn mit Fragen konfrontiert. Simone kann ihr Glück kaum fassen: Eine neue Ära beginnt.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John findet heraus, dass Gerner mit Zoe gemeinsame Sache gemacht hat. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden, bei dem Carlos eingreift und sich schützend vor Zoe stellt. Maren will für Katrin da sein und überredet sie, einen Nachmittag zusammen als Freundinnen zu verbringen.